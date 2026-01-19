OneDegree去年錄全年盈利　為全港首家扭虧虛擬金融機構

虛擬保險公司OneDegree公佈，2025年收入增38%至3.3億元，並首次錄得全年盈利，盈利額達到七位數字，相較2024年則錄得約4,000萬元虧損，為本港虛擬金融機構，包括四家虛擬保險及八家數字銀行中，最快轉盈為虧的記錄，也較全球多家大規模虛擬保險公司，更快實現盈利。OneDegree副行政總裁周美華表示，下一階段目標為在5年內將總收入翻倍，並保持錄得盈利。



5年內將總收入翻倍 未擬裁員將增聘人工智能及服務等員工

周美華表示，未來5年會繼續發展多元化業務，深化和客戶產品關係，擴大客戶群，提升寵物保險等現有業務的滲透率，例如向寵物保險客戶推薦合適火險或家居保險。同時，將持續深化科技、電子應用及人工智能應用場景，將每名員工帶來的收入再提升一倍。

她指出，雖然公司過去5年間收入增38倍，但員工人數則維持在相若水平約100人，目前為92人，與科技相關的員工佔25%，反應公司利用科技提升營運效率及實現盈利的好處。她並強調，過去沒有主動裁員而目前也沒有相關計劃，並會增聘人工智能及數據分析相關，以及客服監察及培訓方面的人才，但預計整體員工人數仍會維持在少於100人。

寵物保險續保率達91% 受保寵物以貓為主

她並分享，在開業至今5年實現盈利，主要受惠於數碼營運高效成本效益、客群擴張及續保率高、科技提升營運效益，以及多元化業務發展。公司有積極拓展非保險業務包括寵物百貨及寵物商圈合作業務， 另外數字資產保險業務成立去年積極拓展海外市場，業務按年增1.5倍。香港市場目前市佔率達7成。

OneDegree最大業務寵物保險方面，過去5年年複合增長率達100%，簽發了20多萬張保單。而受保寵物以貓為主，佔6成半，近5成半（54%）為4歲或以下。去年續保率為91%，四分之一客人持有多於一張寵物保險保單，有客戶擁有高達16張寵物保單。