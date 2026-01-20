優然牧業(9858)原奶價格升　牛肉收益增厚與長期消費增長｜彭偉新

優然牧業（09858.HK）作為全球最大的原奶供應商，主要業務涵蓋乳業上游的育種、草業、饲料及奶牛養殖全產業鏈，其原奶產品佔據收入的94.8%。集團的亮點在於與伊利的深度合作關係，以及技術升級使其反刍動物養殖系統化解決方案持續增長。中期來看，未來的原奶價格及牛肉價格回升將提升集團利潤，短期則受惠於中秋及國慶期間的需求增加，而長期受益於國內乳品消費增長及進口替代的趨勢。綜上所述，優然牧業的主要亮點在於強大的行業競爭優勢以及在原奶需求回暖及牛肉市場上升中的潛在獲利能力。集團專注於乳業上下游的業務，包括育種、草業、饲料及奶牛養殖。作為全球最大的原奶供應商，擁有100座規模化大型牧場，產品多樣化，涵蓋特色生鮮乳、草業及反芻動物養殖解決方案，確保高品質的原奶供應，並且對於市場需求變化具彈性。



而經過長期的下行，市場開始出現企穩的跡象。隨著小型牧場的奶價回升，供應端逐漸得到清理，預計到2026年上半年，行業的供需平衡將達到更穩定的狀態。這將直接提高公司在原奶銷售方面的利潤，進一步增強其財務表現，特別是在經營利潤和毛利率方面。另外，集團在技術研發和生產效率提升方面的持續投資，被視為一個關鍵的增長驅動因素。藉著不斷更新生產工藝和增加產量，優然牧業能夠進一步降低生產成本和提升產品質量。此外，強大的科研實力也是其市場競爭力的重要保障，助其在擴大市場份額的同時保持收益穩定。這些技術和管理上的進步，將使公司在面對未來市場變化時，具有更大的靈活性。

至於作為主要客戶，伊利對優然牧業的支持是其業務穩定的重要因素。由於伊利購買了超過90%的原奶產品，雙方建立的長期合作夥伴關係，確保了穩定的收入來源。在原奶需求回升的背景下，此合作關係將繼續發揮關鍵作用，並促進雙方在產品研發和市場開拓上的深度整合。而且隨著牛肉價格的逐步上升，優然牧業可以利用每年淘汰奶牛所帶來的收益潛力。牛肉價格的回升，將大幅增厚公司因淘汰奶牛而獲得的收入，進一步促進其財務狀況的改善。同時，行業內的供應緊缺也預示著未來牛肉市場的利好，為牧場企業創造額外的商機。

市場相信，內地乳品行業目前處於周期性調整階段，經歷了原奶價格的長期下行。隨著市場供需協調改善，原奶價格有望在短期內企穩回升，特別是在未來的幾個季度內。競爭方面，該行業集中度較高，主要由大型牧場主導，具備較強的規模及技術優勢。整體營運成本方面，隨著飼料價格的下降及生產效率的提高，成本壓力有所緩解，使得主要企業能夠在價格回升時獲益。此外，隨著消費者對健康的重視，乳品需求有增長潛力，為行業帶來長期利好。而市場預測，優然牧業在2025年、2026年及2027年的收入分別為208.5億元人民幣、226.1億元人民幣及243.3億元人民幣，同比增長率分別達到3.8%、8.5%和7.6 %。預計到2026年，公司的歸母淨利潤將表現出顯著改善，從2025年預期的105萬元人民幣達到2042.6萬元人民幣。

優然牧業(09858)於去年8月25日至今年1月19日期間的資金流狀況。（圖１）

優然牧業於上日以 4.32 港元收市，全日跌 0.06 港元或 1.38%。集團過去5年的平均Beta值為 0.89，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 5.29 港元，而最低位則曾見 1.59港元，以現價 4.32 港元計，優然牧業的股價較 50 天線高出 1.48%，另外，現價亦較 200 天線高出 30.14%。優然牧業(9858.HK)自去年8月25日至今年1月19日期間，股價錄得6.22%的升幅，該期間共錄得5.96 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的3.08 億港元，而散戶則佔當中的2.88 億港元。大戶對散戶資金流比率為 1.1 比 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上17.45%；而最低曾經跌至-21.35%，至於1月19日當日則為6.5%，反映出大戶資金動力已見回升，有助支持股價作進一步上升。

優然牧業股價自2025年9月底從低位2.77港元啟動反彈後，於11月初有效突破50天線阻力，隨後維持向上趨勢，形成一浪高於一浪的格局，最高曾觸及5.29港元，其後出現技術性調整。近日因上周四向控股股東以折讓約8.8%進行先舊後新配股，引發股價急挫，並一度跌穿去年8月頂部阻力水平，上周五最低見4.04港元後迅速反彈。目前，在9天RSI維持於30以上未見超賣失守的情況下，股價已逐步收復50天線，顯示短期有築底跡象，投資者可考慮於4.40港元附近進場，上望先前阻力位5.20港元；只要未跌破上周五低位4.04港元，暫時毋須急於止蝕離場。

