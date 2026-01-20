鄧成波遺產屬下企業悉售易通訊71%股權　後者復牌高開69%｜異動股

有「舖王」之稱的鄧成波家族，旗下的易通訊（8031）股權易手。為鄧成波遺產所屬的萬峰企業於上周一（12日）落實，與易通訊企業融資及策劃部總監蕭文安為首的Jumbo Growth Trading Ltd（JGT）達成協議，向JGT全部出售手上2.1億股或約71.04%，每股作價0.276元，套現5,796萬元。有關交易已於上周三（14日）完成。JGT每股收購價較易通訊停牌前每股作價0.325元，折讓15.08%。



受到消息刺激，易通訊今日（20日）復牌後大幅高開69%，報0.55元。

完成前述交易後，JGT將按例向易通訊所有股東提出全面收購，每股作價同樣定為0.276元，要約涉及8,562.5萬股，總代價約2,363.25萬元。

易通訊指，蕭文安是於2009年3月2日加入集團，本身亦有從事買賣及回收金屬，及進行奢侈品、如珠寶及黃金產品採購、設計及加工的生意。他完成收購後，擬維持易通訊現有主要業務現狀，無意作重大變動，及維持上市地位。

易通訊悉售VAX股權

另一方面，易通訊悉售所持的香港虛擬資產交易所有限公司VAX約6.8%股權，買方為澳博（0880）前副主席蘇樹輝旗下精益集團，以及商人梁德輝。二人分別以840萬元及660萬元，購入VAX約3.8%及3%股權，預料出售事項所得款項淨額達1,470萬元。

證監會資料顯示，VAX已於今年10月3日獲發牌照，可在港經營業務或積極地向香港投資者推廣其服務。