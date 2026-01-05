鄧成波家族油麻地6萬呎巨舖被接管放售　市值腰斬降至3億

市區主要街道基座商場零售舖位被接管推出放售。由原業主鄧成波家族持有的油麻地彌敦道525至543A號部份地下至3樓基座商場，最新被接管人委託代理推出招標，截標日期為3月6日。目前市場估值約3億元，每呎價格僅約5,000元。值得留意，上述物業在2023年5月份，也曾經推出放售，當時市值高達約7.2億元，意味最新市值腰斬。



高力表示，放售物業為油麻地彌敦道525至543A號部份地下至3樓基座商場，位處彌敦道大單邊，總建築面積約59,200平方呎，地下商舖部份逾4,000平方呎。是次物業將以「現狀」，部分連租約及部分交吉出售。

鄧成波家族早前已全面翻新物業

整個物業已由原業主鄧成波家族斥資全面翻新，包括地下加設扶手電梯、三架獨立升降機及獨立大堂，便利顧客出入。而一樓亦增設扶手電梯連接升降機大堂，提升人流。物業擁有獨立機房設備，及一樓至三樓的外牆使用權。

油麻地彌敦道525至543A號部份地下至3樓基座商場，原由鄧成波家族持有，新近被接管推出放售。（代理相片）

高力資本市場及投資服務部高級董事鄭元禮指，物業位於彌敦道及窩打老道交界，為油尖旺區罕有可出售之大型商場，鄰近多家知名商舖，包括海底撈及小米之家等。物業地舖門面闊，樓底高約5米，並設後門，適合各行各業，例如金舖、零售及餐飲等。商場外牆使用權屬一樓至三樓業主特有，可供商戶租用以提升品牌曝光，亦可獨立出租創造租金收益。物業具潛力打造成品牌旗艦店，娛樂式或主題式零售中心。

目前市值降至3億

高力資本市場及投資服務部助理經理朱子鑑補充，該物業鄰近油麻地站A1及B1出口，週邊設有多幢酒店，適合旅客進行文化深度遊。附近亦有數個學生宿舍項目，為區內注入更多消費力。現時物業的地下商舖已獲多個準租客洽商，而二樓及三樓均已租出，為準買家提供穩健租金收入，如全數租出，回報率達6.5厘以上。他又指，彌敦道大型商舖物業素來鮮有出售，動輒亦需每平方呎萬元以上。以目前市場估值約3億元計算，本物業每平方呎價格僅約5,000元，遠低於鄰近成交約70%。

薀莎水療租用2樓及3樓 兩年前放售時市值7.2億

據了解，上述放售物業的2樓及3樓，現租戶為Windsor SPA 薀莎水療。

翻查資料，在2023年5月份，上述物業也曾經推出放售，當時市值高達約7.2億元。