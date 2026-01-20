美股｜憂慮美歐關稅戰　道指早段跌700點　三大指數同挫逾1%

市場憂慮美歐關稅戰重燃，美股周二（1月20日）早段大幅下跌，道指最多曾跌752點，最新仍跌近700點；三大指數同挫逾1%。



圖為2025年9月22日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間1月20日

道指最新報48,688點，跌671點或1.36%；納指最新報23,148點，跌366點或1.56%；標普500指數現報6,846點，跌93點或1.34%。

其中，Nvidia最新跌3.11%、Tesla跌2.79%、Amazon跌2.44%、蘋果公司（Apple）挫1.31%。

【22:51】油價跌逾1%

油價方面，紐約原油期貨現時每桶60.24美元，升0.90元或1.52%；倫敦布蘭特期油每桶報64.79美元，升0.85美元或1.33%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報90,529.81美元、24小時內約跌2.4%。