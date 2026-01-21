基本面穩、籌碼轉強：安踏體育中短線機會浮現｜彭偉新

安踏體育是內地領先的運動服裝企業，主要從事運動鞋、服裝及配件的設計、生產、營銷及銷售。集團通過多品牌策略以賺取收入，包括自家品牌ANTA及收購的國際品牌如FILA、DESCENTE、KOLON SPORT及MAIA ACTIVE等。集團的核心商業模式為垂直整合供應鏈，從研發到零售，結合直營店、加盟店及電子商務渠道，實現高效分銷及品牌溢價。另外，集團亦是在美國上市的Amer Sports最大股東，間接擁有Arc'teryx、Salomon等戶外品牌，因此，在運動服市場上擁有對全球的影響力。集團主要增長動力包括多品牌矩陣以滲透不同市場細分，包括大眾運動、高端時尚及戶外市場，另外，亦透過電子商務快速增長；至於產品創新方面，如利用Aerovent面料及PG7訓練鞋，亦有助集團在行業上能擁領導地位，國際擴張（東南亞、中東及北美）；以及中國消費者對健康生活方式的需求上升。公司亦受益於贊助中國國家隊及國際奧委會，強化品牌形象。



安踏體育的看好因素主要集中在品牌表現、市場擴張及成本控制等方面。首先，在品牌表現上，多份報告強調了安踏在雙十一購物節的優異銷售，尤其是FILA品牌的卓越表現，這顯示出其品牌在運動服飾市場中的強大競爭力。這種品牌吸引力無疑促進了消費者的購買意願，並進一步提升了公司的市場份額。其次，在市場擴張方面，安踏的電商渠道發展被認為是未來增長的主要動力之一。預計透過新零售模式的推廣，公司能夠更有效地接觸到各類消費者，滿足他們的需求。這樣的策略不僅能提升銷售額，還能增強品牌知名度，為安踏在競爭激烈的市場環境中贏得更多的機會。另外，成本控制的有效性也是看好因素之一。報告指出，安踏在運營成本的管理方面表現出色，能夠持續降低成本並提高利潤率。這種能力使得安踏在面對市場波動、不確定的經濟環境時，依然能保持穩定的盈利增長。

利潤率為19.71%，而過去12個月的營運毛利率則為26.28%，另外，過去12個月的資產回報率為10.48%，而過去12個月的股本回報率為25.4%。集團季度盈利同比增長為-8.9%，以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 14 倍，市場給予集團的預測市盈率為 13 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.46倍，而市賬率則為 3.17 倍，反映整體估值並不太高。安踏體育過去一年的派息比率為 40%，而過去5年的平均派息比率為41%，若果以市場對安踏的2025年至2027年預測每股盈利為5.20港元、5.94港元及6.67港元，以派息比率41%計算，以現價計算的股息率為2.6厘水平，較過去 5 年平均股息率 1.73 厘為高。

安踏體育(02020)於去年8月26日至今年1月20日期間的資金流狀況。（圖1）

安踏體育於2026年1月20日以 83.75 港元收市，全日上升 1.95 港元或 2.38%。集團過去5年的平均Beta值為 0.59，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 106.3 港元，而最低位則曾見 73.55港元，以現價 83.75 港元計，安踏體育的股價較 50 天線高出 2.01%，不過，現價則較 200 天線低 6.38%，因此，暫時股價未有出現明顯的回調壓力。另外，安踏體育自去年8月26日至今年1月20日期間，股價錄得19%的跌幅，該期間共錄得30.75 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的33.83 億港元，而散戶更錄得 3.07 億港元的資金流出，而大戶對散戶資金流比率為 11 比 -1 (見圖1)，反映出大戶投資者會繼續主導安踏的股價走勢，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上10.18%；而最低曾經跌至 -6.71%，至於1月20日當日則為 -4.75%，開始由低位作出反彈，有望推動股價作進一步的見底回升。

安踏體育股價於去年8月曾再度衝高，最高升至106.3港元水平，其後升勢未能延續，走勢迅速轉弱並形成階段性高位。隨着沽壓增加，股價進入較明顯的調整浪，並於去年11月一度下探至78.35港元低位。值得留意的是，當時9天RSI並未同步創新低，出現底背馳訊號，為股價帶來技術性反彈契機。不過，該輪反彈力度有限，股價於反彈至50天移動平均線附近即遇阻力，並在去年11月高見約86.0港元後再度回落。幸而回吐過程中，股價並未失守78.35港元的前低，反映下方承接力仍然存在，走勢逐步由急跌轉為整固。

近日在內需相關股份出現估值修復的帶動下，安踏股價重新轉強，並成功升穿50天線，顯示短期走勢已有所改善。隨着反彈動能持續，預期9天RSI亦有機會進一步向上突破70水平，確認升勢延續。從技術量度角度分析，若以去年8月至11月整個跌浪計算，股價目前首個反彈阻力位，將落在跌幅回調38.2%的約88.5港元附近。一旦能有效突破該位置，反彈空間有望進一步擴大，並以跌浪61.8%的回調幅度作為中期目標，對應水平約為94.5港元。策略上，投資者可考慮於82.0港元附近作出部署，中、短期目標先看94.5港元，並以80.0港元作為止蝕位。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。