特朗普暗示Fed主席人選已近敲定　若鮑威爾留任理事生活不會開心

美國總統特朗普在最新一輪針對鮑威爾的抨擊中暗示，如果鮑威爾在主席任期結束後繼續留任聯儲局理事會，他將無法享受其任期。他又稱，他已接近定出下任聯儲局主席人選，並希望白宮經濟委員會主任哈塞特留任，又稱不想失去對方。



特朗普接受《CNBC》訪問時，被追問鮑威爾是否可能在主席任期結束後繼續擔任聯儲局理事直至2028年時，正在物色下一任主席人選的特朗普警告稱：「如果真是那樣，我覺得他的生活不會非常、非常開心。」

圖為2025年12月10日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持例行記者會。（Reuters）

特朗普歷時數月尋找新任聯儲局主席的進程似乎接近尾聲，外界普遍認為最終人選包括哈塞特、貝萊德的Rick Rieder（里德）、聯儲局理事Christopher Waller（沃勒）以及前聯儲局理事Kevin Warsh（沃什）。

2025年11月13日，美國華盛頓特，白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）在區白宮外，對着攝影機發表演說。（Reuters）

特朗普表示，候選人範圍已明顯收窄，「我想說聯儲局主席候選人已經縮減到三位，不對，是兩位。而且我或許可以告訴你，在我心裡可能已經只剩下一位了。」

哈塞特一度被視為下任聯儲局主席人選的熱門人選，但特朗普認為，若將哈塞特調任聯儲局，可能會削弱政府在經濟政策上的重要發聲者，「我其實更願意讓他留在現在的位置上。」