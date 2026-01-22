內銀股攻守兼備　招行不妨留意｜許繹彬

本周全球焦點，定必是美國總統特朗普再次做出蠻橫無理的舉動，為奪取格陵蘭可謂「不擇手段」，在毫無理據下，揚言威脅與其政治方向不同的八個北約成員國家，威嚇由下月起向這些國家加徵新關稅。此番言論一出，隨即再度觸發歐美關稅戰，更向近日走勢尚算平穩的美國金融市場，投下一枚原子彈，令美股、美元及美債出現「三殺」，道指納指及標普在香港時間本周三（21日）早上收市，均創下自去年10月以來最大單日跌幅；其中以美債遭到拋售影響最令人擔憂，丹麥為表示不滿，其退休基金Akademiker Pension已明言將退出美國國債市場，並計劃月底前出售其持有約1億美元美債，並會聯同其他丹麥退休基金加入「拋售美債」的行列。受到多方面不利消息夾擊下，被譽為對後市充滿指標性的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX），（即「恐慌指數」）暴升至20點以上。



2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump）出席世界經濟論壇年會（WEF）時發表演說。（Reuters）

日股及日債近日處弱勢

而踏入2026年走勢持續穩健的亞洲市場，部份主力成員亦難逃一劫，本月曾一度創下歷史新高及逼近55000點水平的日經平均指數，連跌第五個交易日，53000點亦已不保。原因包括地緣政治風險持續升溫的「外患」；及因被視為避險資產的日本國債近期亦見異樣，40年期日本國債孳息率飆27點子衝破4厘關口，報4.215厘，為2007年以來首次，反映沽壓嚴重，因而產生對政府財政負擔加重的「內憂」。日經平均指數在內憂外患夾擊下，觸發了日本金融市場出現股債雙殺的局面，前景變得模糊。

儘管港股在本周的氣勢大不如前，投資者滿以為港股亦會因美股急挫而作出深度調整，但在內地股市未受狂人特朗普的粗暴政策影響下，港股仍能保持其堅韌度，昨日（21日）更與美股走勢背馳，收市反彈97點，且終止四連跌。但可能投資者對局勢不穩仍存一定的戒心，入市態度轉趨保守，即使北水仍保持淨流入，但額度已明顯下降，驅使成交金額在本周暫縮減至只有2,500億元左右。倘若未來港股成交仍然未能重返3,000億元以上，上升動力相信會因而受制。相反，如成交仍然持續萎縮，即使港股看似仍能靠穩，恐防會出現久守必失的格局，投資者必須留意，暫以50天線26100點作重要防守線，上望則看能否進一步突破26600點至26800點的阻力區。

A股市場走勢具韌性

筆者認為，特朗普引發的新一輪貿易戰，令地緣政治升温，確實在全球金融市場引起憂慮，但由於是次的針對對象並非中國，令內地股市未受太大的影響，而與內地股市有著「唇齒相依」關係的港股，則在此次戰火中暫時不受殃及。但由於狂人舉動難以琢磨，亦擔心其言論會呈現「擦槍走火」的情況，合理地令有份參與中港兩地股市的投資者抱以「觀望」態度。

而內地股市近日抗跌力強的原因，相信是內地剛剛公佈去年經濟增長成功「保五」，而中國人民銀行日前亦公布下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，意味著國家寬鬆貨幣政策下可直接令市場上釋放大量資金，從而有機會令資本市場受惠。鑒於市場仍存有很多不確定的因素，且27000點水平多次試闖仍是無功而還，預期港股可能會呈現膠著局面，而在前景未明的情況下，內銀股有其攻守兼備的優勢，當中招商銀行（3968）近期走勢呈現築底待變，投資者不妨關注一下。

