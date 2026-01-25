「侵侵」想要格陵蘭　突然又TACO！　原來歐洲有呢樣金融武器

看看日曆，原來已是1月中旬，即美國總統特朗普，再次入主白宮已經一年。在「侵侵」再掌權這一年，美股多次創新高，近期道指更觸及49000點，金融市場表現如此理想，如有投資，便可以前往酒店食自助餐，還要食兩餸飯？



不過近期美歐就格陵蘭問題發生爭議，「侵侵」更一度表示，要向丹麥等歐洲國家加徵關稅，其後有分析師指出，歐洲國家可以考慮沽出美債等美元資產。這個將金融資產武器化的想法，即時觸發投資者避險情緒，美元﹑美股同美債被三殺局面一度再次出現。不過隨著「侵侵」讓步，暫時市場又再次平穩下來。不過目前事件尚未正式落幕，反而架係金融市場頭頂的一把刀，因此而亮出一角。



格陵蘭深具軍事及經濟資源及價值

為何「侵侵」由1.0時代開始，已經想要格陵蘭呢？最近更一度揚言，對於控制格陵蘭並無回頭路可言，反映出「侵侵」好有決心。不過剛剛去完瑞士的他又改口風，表示與北約秘書長呂特會面後，已經制定了未來達成協議的框架，不會動用武力，亦不會在下個月向歐洲8國加徵關稅，市場人士即時鬆一口氣。

但特朗普本人「五時花六時變」，確實令人無所適從。但不變的是，格陵蘭深具軍事及經濟資源這個事實。

美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台發布圖片，展板上的地圖顯示，加拿大及格陵蘭均屬於美國。（Truth Social@realDonaldTrump圖片）

從地圖上得知，格陵蘭面積相當大，但不少位置是白色，反映出被冰雪覆蓋的面積不少，這裡長年冰天雪地。「侵侵」要格陵蘭又有何目的？再仔細一看，原來格陵蘭位處北極航道，亦是美國嘅國防計劃﹕金穹計劃重要的一環。兼且有報告指出，格陵蘭擁有豐富天然資源，石油﹑天然氣之外，亦有鉛﹑鋅等金屬資源，更重要是蘊藏不少稀土。對於著重經濟發展﹑看重國家安全，以及偏好大打科技戰的特朗普而言，可以說格陵蘭與巴拿馬運河一樣，必須要控制在美國手上。所以由1.0時代開始，「侵侵」已經多次對外宣稱，美國要擁有格陵蘭。

剛開始表示會向丹麥購買，而對方以為特朗普說笑，都係輕輕帶過一笑置之。當時因為疫情等問題，特朗普並無太多時間處理其他問題，所以收購格陵蘭這件事就再無人提及。不過當特朗普於2024年擊敗賀錦麗，篤定再次入主白宮後，就再次向外表示要控制格陵蘭兼且控制巴拿馬運河，今次更明言，會不排除用武力去控制這兩個地方，整件事重要程度就有所不同。因為美國有可能為戰略要地出兵，所以外界聽到「侵侵」的說法即時嘩然。更何況丹麥同美國均為北約成員，而北約係一個軍事同盟，擁有集體防衛機制。若然美國出兵去攻佔格陵蘭，其他成員國又會否出兵協助丹麥呢？

為了此事，美國已經與歐洲盟友爭拗多時，並於特朗普再次上任一周年前夕，威脅要對反對美國控制格陵蘭的國家加徵關稅，原本已經平息的關稅戰又再次升溫，並且觸發投資者避險情緒沽走美股及美債，將資金轉泊入黃金等被視為具有避險作用的資產。當見到金融市場出現有關情況時，美國財長貝森特即時發聲，希望令到局勢降溫。貝森特表示希望各方可以坐低深呼吸，不要報復。

歐盟手握10萬億美元資產

貝森特突然之間請其他國家不要報復，又是什麼回事呢？雖然美國在軍事﹑經濟同金融層面上，基本上是「全球一哥」。可是任何人也有一定弱點，而美國的弱點在哪裡？就是相當需要外來資金，以支持美國經濟及金融市場發展，特別是美國政府每年均錄得赤字，相當依賴發債以填補資金缺口。

除日本及中國外，歐洲也是美國的主要債權人。若然歐洲國家將手上的美國國債沽出，屆時金融市場或會持續出現震盪。這種將手上的金融資產，變成武器去對付對手，可以說是將金融資產武器化，甚至引起一場是否拋售美國的討論。

據美國財政部，歐盟持的美元資產總值10萬億美元。（資料圖片）

這樣高層次行動及想法，當然並非一般手捧著，一盒兩餸飯的凡夫俗子可以想得到。引發金融武器化討論的人，是德意志銀行的全球外匯研究主管薩拉維洛斯（George Saravelos）。這位外匯專家喺最新發表的報告內，談及歐洲是美國最大的貸款方，目前由歐洲各國持有嘅美債同美股，總值大約為8萬億美元，幾乎是全球其他地區同國家，合共持有的美債同美股總價值的兩倍。

薩拉維洛斯又指出，西方聯盟的地緣經濟穩定性，在受到根本性動搖嘅環境下，為何仍然願意扮演為美國巨額對外逆差買單的角色？他又指出過去數日的事態發展，可能會進一步鼓勵歐洲再平衡美元資產，這代表什麼？自己想想看！

薩拉維洛斯又講及，特朗普因為格陵蘭問題而對歐洲國家加徵新關稅，可能會推動歐洲增強政治凝聚力，認為歐元受到衝擊的情況可能只屬短暫。他又指出未來幾日要關注的關鍵，是歐盟會否啟動反脅迫工具。至於有何反脅迫工具，就是包括通過配額或者許可證方式限制產品進出口，影響美國對歐洲擁有貿易順差的服務業，例如亞馬遜及Uber等在歐洲的服務，以及限制金融服務市場准入等等。

薩拉維洛斯亦都指出目前，美國的負淨國際投資頭寸為有紀錄最大。歐美金融市場相互依賴程度是前所未有，對市場帶來最大的衝擊就是資本武器化，並非貿易流本身，這對市場造成更大破壞性。

歐洲與美國金融交匯程度相當高。（資料圖片）

聽到薩拉維洛斯講及的數據後，已經覺得好驚嚇？但當看到美國財政部公布的數據，「個心肯定會離一離」。美國財政部公布的數據指出，歐盟內部持有美國資產總值10萬億美元。有關數據尚未計及英國及挪威等非歐盟國家，截至去年11月，歐洲國家持有的美國國債規模總值超過3.6萬億美元，即是由海外持有的美國國債內，接近4成由歐洲國家持有。財政部數據又指出，由歐盟國家持有嘅10萬億美元資產入面，當中6萬億美元是股票，國債及企業債及其他債券合共4萬億美元，這樣規模若然有任何行動，又豈會不令人感到頭痛。

鱷王﹕特朗普政策或引發資本戰爭

對沖基金橋水創辦人﹑有「鱷王」之稱的達里奧，於達沃斯世界經濟論壇亦指出，特朗普的政策會引起資本戰爭，因為各國及投資者會減少投資美國資產。他又指出貿易逆差同貿易戰，另一面就係資本及資本戰，或者外界不如以往，那麼熱衷去買美債等資產，同時美國繼續大力去發債，若然雙方信心減弱，便會造成嚴重問題。

目前確實已有部份歐洲機構投資者，特別是丹麥的機構投資者，會沽出美國國債。目前管理資產規模約1,200億美元﹑丹麥最大養老與保險機構之一的PFA Pension最近減持美債。另一間當地退休基金公司AkademikerPension，便計劃會於月底沽出美債，又指出美國威脅要接管格陵蘭，是沽出美債原因之一。至於這退休基金手頭持有幾多美債？大約1億美元。

2025年1月27日，在哥倫比亞波哥大的一家兌換店內，一名員工展示100美元的鈔票。（Reuters）

就如同先前所言，歐美雙方於金融層面是高度互相依賴，更何況大部份資產，是由私人投資者持有，以及沽出美債及美股等美元資產，引發金融市場動盪。歐洲投資者亦會受到到影響，所以《彭博》的文章亦指出是難以做到。報道先引述法國興業銀行，首席外匯策略師朱克斯（Kit Juckes）指出，美國擁有巨額對外投資逆差，對美元會帶來潛在威脅風險，但是前題是美元資產的外國持有人，願意承受經濟損失，他又認為歐洲公共部門投資者，要麼停止增持美國資產﹑要麼賣出，但是認為除非局勢進一步顯著升級，有關投資者才會為政治目的而犧牲投資表現。

報道又引述荷蘭國際集團（ING）研究報告指出，理論上歐洲可以利用持有的美國資產，而擁有一定槓桿，但卻認為歐洲可能會採取更加柔和的方式，又指出歐盟幾乎並無辦法，迫使私人部門拋售美元資產，只能嘗試鼓勵更多資金投放入去歐洲資產。

瑞銀行政總裁安思杰指出，在地緣政治不確定加劇情況下，若然投資者試圖拋售美國資產，是正在進行一場危險的賭注。（資料圖片）

瑞銀CEO稱拋售美資產屬危險賭注

目前而言，歐洲將金融資產武器化機會不大，貝森特對於薩拉維洛斯的說法亦作出質疑，認為屬錯誤的敘事，相信歐洲各國政府之間並無這樣的討論，只是媒體將德意志銀行的報告大做文章。貝森特又指出這樣的講法是完全不合邏輯，對這樣說法強烈不同意。

但是不久之後貝森特便指出，收到德意志銀行行政總裁索英（Christian Sewing）的電話，對方話表示曾經致電予銀行內部的分析師，要求對方刪去有關報告，該銀行亦不會相信有關分析報告。

市場人士亦對於有機會將金融資產武器化的行徑，作出警告，瑞銀行政總裁安思杰指出，在地緣政治不確定加劇情況下，若然投資者試圖拋售美國資產，是正在進行一場危險的賭注。他亦提及要分散投資，但是又要遠離美國並不現實。他又指出美國作為全球最大經濟體，其本人是不會押注美國經濟走弱。

既然連國際級銀行家都指出，要遠離美國屬相當困難的事，似乎出現將金融資產武器化的情況發生可能性不會太高。但是近期的事態發展，令到投資者有較高的避險意識並不足為奇。始終要在投資市場「玩長命賽」，便要懂得了解風險，以及降低風險帶來的衝擊。