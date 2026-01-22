美股｜特朗普撤歐洲關稅威脅 道指早段曾漲500點
撰文：蕭通
出版：更新：
格陵蘭緊張局勢緩解，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布取消對歐洲8國實施關稅，美股周四（1月22日）早段持續漲勢。道指最多曾升502點，目前升幅收窄。
本港時間1月22日
【22:56】Nvidia及Tesla微升
道指最新報49,344點，升267點或0.55%；納指最新報23,369點，升144點或0.62%；標普500指數現報6,903點，漲27點或0.40%。
其中，Nvidia最新升0.69%、Tesla漲0.63%、蘋果公司（Apple）升0.47%。
【22:54】油價跌逾1%
油價方面，紐約原油期貨現時每桶59.79美元，跌0.83元或1.37%；倫敦布蘭特期油每桶報64.28美元，跌0.96美元或1.47%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,262.30美元、24小時內約跌0.5%。
特朗普暗示Fed主席人選已近敲定 若鮑威爾留任理事生活不會開心美股｜美就格陵蘭制定協議框架 道指高收588點 三大指數漲逾1%美股｜道指收市跌870點 納指標指挫逾2% Nvidia及Tesla跌逾4%特朗普欲奪格陵蘭打關稅牌 美股指數期貨受壓 道期挫逾800點紐約交易所擬年內推全新平台 邁向24/7全天候交易