美股｜特朗普撤歐洲關稅威脅　道指早段曾漲500點

格陵蘭緊張局勢緩解，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布取消對歐洲8國實施關稅，美股周四（1月22日）早段持續漲勢。道指最多曾升502點，目前升幅收窄。



圖為2026年1月21日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）正在工作，螢幕上顯示美國總統特朗普（Donald Trump）在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）會議上的演講。（Reuters）

本港時間1月22日

【22:56】Nvidia及Tesla微升

道指最新報49,344點，升267點或0.55%；納指最新報23,369點，升144點或0.62%；標普500指數現報6,903點，漲27點或0.40%。

其中，Nvidia最新升0.69%、Tesla漲0.63%、蘋果公司（Apple）升0.47%。

【22:54】油價跌逾1%

油價方面，紐約原油期貨現時每桶59.79美元，跌0.83元或1.37%；倫敦布蘭特期油每桶報64.28美元，跌0.96美元或1.47%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,262.30美元、24小時內約跌0.5%。