敏實集團(0425)電池盒業務放量　新能源車推動中長期增長｜彭偉新

敏實集團（0425）主要業務涵蓋汽車外飾件、車身結構件及電池盒等領域，集團的電池盒業務在2024年佔總收入的23.06%。隨著新能源汽車（NEV）市佔率提升，集團預計在2026年電池盒業務將達到100億元人民幣的收入。此外，集團在機器人、液冷系統及電動垂直起降飛行器（eVTOL）等新興業務上亦有顯著進展，並預計在2026-2027年內為這些業務分別貢獻1億元及10億元收入。集團的亮點在於其在國際市場的穩定客戶關係及強大的生產能力，尤其是在歐洲市場與多家知名車企的合作，這將持續推動收入增長。短期受惠於國內外車企的新能源車型推出，中期則從電池安全標準的提高及海外市場擴展中獲益，長期則以集團的技術積累及產品升級為驅動力，進一步提升市場競爭力。



該集團的業務涵蓋汽車外飾件、車身結構件和電池盒，技術上不斷創新，致力於產品的輕量化與智能化。其電池盒業務受益於新能源汽車的普及與政策支持，並與多家國際知名車企建立了穩定的供應鏈關係。隨著市場需求的持續增長，該集團正積極拓展新的業務領域，如機器人技術和液冷系統，推動公司的長期成長。而行業目前面臨著周期性的挑戰，尤其是由於全球需求疲軟和宏觀經濟的不確定性影響。雖然2023年的整體乘用車市場產量增長有限，但隨著新能源汽車的推廣和政策支持，行業未來有望逐步反彈。長期而言，隨著電動化和智能化的持續推進，行業將進入穩定成長期。由於行業競爭加劇，可見主要供應商之間的市場集中度逐漸提高，推出新技術和功能以吸引OEM客戶。對於電池盒等重要零部件，供應商需通過高標準的驗證和審核，而敏實集團因其技術優勢和穩定的供應能力，已成功建立起與多家頂級品牌的合作關係。

敏實集團於上個交易日以 38.56 港元收市，全日上升 4.42 港元或 12.95%。集團過去5年的平均Beta值為 1.05，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 39.6 港元，而最低位則曾見 14.4港元，以現價 38.56 港元計，敏實集團的股價較 50 天線高出 17.94%，另外，現價亦較 200 天線高出 37.32%，雖然在估值上出現較明顯的偏高水平，不過，由於市場對AI及自動駕駛的行業前景看好，因此，相信集團的估值有望提升下，令股價走勢得以向上突破。敏實集團自去年8月28日至今年1月22日期間，股價錄得21.56%的升幅，該期間共錄得6.91 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的4.73 億港元，而散戶則佔當中的2.17 億港元。大戶對散戶資金流比率為 2.2 ： 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上13.64%；而最低曾經跌至-12.3%，至於1月22日當日則為2.75%。

市場普遍對敏實集團未來的盈利能力持正面看法。按市場預測，公司於2026年的每股盈利有望按年增長約20%，達至2.86元人民幣，而2027年每股盈利則預計再錄得約18.5%的按年升幅，提升至3.39元人民幣。以現行股價水平計算，對應2026年及2027年的預測市盈率分別約為10.7倍及9.0倍，明顯低於同業目前約14.4倍的歷史平均估值，反映公司估值仍具吸引力。另一方面，市場現時約有20名分析師就敏實集團作出評級，其目標價介乎32港元至71港元之間；若以中位數計算，目標價約為42港元，較現價仍具約兩成的上升空間。投資策略方面，可考慮待股價回調至約38港元水平逐步吸納，目標看向42港元；只要股價仍能企穩於50天移動平均線（約33港元）之上，暫毋須急於設定止蝕。

