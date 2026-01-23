恒指公司稱維持科指季檢安排　目前30隻成份組成做法適合

恒生指數公司產品管理總監黃偉雄接受《港台》節目訪問時表示，經過5年發展，科技指數整個投資生態系統已經非常完善。目前有32隻交易所買賣基金（ETF）追蹤科指，連同其他衍生產品，資產管理規模達到440億美元，比歷史更悠久的恒指產品更高，獲得市場一定程度認可。



他又指出又認為恒生科技指數由30隻成分股組成做法合適，目前傾向維持；以及維持每季檢討的做法。

港交所上月推出「香港交易所科技100指數」，拓展旗下指數業務，追蹤100家在港上市的科技公司，覆蓋範圍比「恒生科技指數」更廣。黃偉雄說，港交所推出科指100指數後，亦即時有相關ETF產品配合。

推「雙科技指數」深化指數產品組合

他又說，考慮到生物科技指數去年急升逾6成，追縱該指數的ETF有8隻，亦受市場關注，所以本月初將科技指數與生物科技指數結合，加推「雙科技指數」，進一步深化指數產品組合，能夠更高效反映市場發展。

另外，恒指公司與數碼港早前公布，推出首個基於「指數創新實驗室」的生成式人工智能應用方案。黃偉雄指，應用人工智能有助加快分析海量數據，同一工種可以節省三分二的時間，加快更新速度，但恒指公司仍然傾向維持季檢做法，因為檢討及改動太密，均不利市場發展。

他又認為，恒指公司採納最新科技，有助提升市場透明度及流動性，進一步鞏固香港作為國際金融中心及創科中心的地位。