《香港01》經濟高峰論壇｜科大許佳龍︰穩定幣發牌制恰當能降風險

《香港01》主辦的「經濟高峰論壇 2025」於今日（26日）舉行。本屆論壇以「融匯創變：香港金融與科技新動能」為主題，香港科技大學工商管理學院署理院長許佳龍，於「貨幣新時代 香港金融樞紐再進化」的討論環節中表示，香港在金融科技創新方面擁有超過十年的經驗，這得益於相對創新的環境和成熟的金融體系。他認為，香港現階段推行的穩定幣發牌制度是「恰當」的，旨在平衡金融創新所帶來的風險與價值。



穩定幣發牌制度平衡發展和風險

許佳龍提到，香港早在約十多年前就開始有「區塊鏈」等創新科技的應用。然而，隨之而來的挑戰是如何在提供新服務的同時，確保其穩定、合法與安全，並有效防範詐騙問題。

他表示，穩定幣發牌制度的實施有效地降低了風險，特別是近年來頻繁出現的金融詐騙。此舉平衡金融創新所帶來的風險與價值。

許佳龍指出，有關區塊應用的挑戰，是如何在提供新服務的同時，確保其穩定、合法與安全，並有效防範詐騙問題。（鄭子峰攝）

金融科技發展關鍵在於安全

在談及穩定幣的發展時，許佳龍表示，考慮到全球穩定幣的龐大體量，未來需要國家與政府更進一步參與，共同研究市場發展，以及防範風險。

許佳龍指出，區塊鏈技術本身已非常成熟，但其應用所受的限制，並不在於技術本身，而是在於落地應用地方的地緣政治、經濟結構，以及市場參與者和機構的成熟度與質素。

他指出，國際間對於區塊鏈技術的採納態度仍相對審慎，因為一旦涉及不合規交易，將帶來較大的風險。他亦提到，美元穩定幣之所以能在國際間廣泛流通，正是因為其在不穩定地區被視為可靠的交易工具。因此，一個安全、可靠的交易工具，以及銀行機構在保障使用者方面的角色，對整個體系至關重要。