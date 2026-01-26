《香港01》經濟高峰論壇｜野村陸挺料上半年內地經濟增長4.1%

《香港01》主辦的「經濟高峰論壇 2025」於今日（26日）舉行。本屆論壇以「融匯創變：香港金融與科技新動能」為主題 。野村證券董事總經理及中國首席分析師陸挺，於「變局與機遇﹕2025投資復盤與2026趨勢與前瞻」的討論環節中指出，近年中國股市表現非常不錯，除了因為DeepSeek等人工智能（AI）產品面世外，亦與內地政策轉變有關。在2024年最後的數個月，中央政府推出措施化解地方政府債務問題，以及推出數以千億元人民幣補貼以鼓勵消費，但與資本市場最有關係之處，是人民銀行首次推出兩項﹑合共8,000億元人民幣支持股市的工具， 以及在去年4月至5月﹑即中美貿易戰最嚴重期間，公布會對國家隊入市提供資金。因此不論是經濟基本面或是政策層面，在過去1年出現非常明顯變化。



出現這樣的變化，是因為在此前全球股市及樓市已有上升了一段時間，雖然一度落後，但是在過去一年，中港兩地股市已跟上升勢。

他認為在今年上半年，內地經濟基本面，會對港股帶來一定壓力。（鄭子峰攝）

談及今年風險時，陸挺指出在去年下半年內地經濟明確出現增長動力不足情況。去年12月內地社會零售增長只有0.9%，可是在去年上半年增幅是5%，這反映國補等政策在後出現明顯的「透支效應」，更預期「透支效應」會在今年首季更加嚴重，並指出今年首半個月內地汽車銷量下跌28%，反映出消費壓力明顯不足。

他又指出去年12月，投資按年下跌16%。雖然實際情況未必如數據反映般失色，但是投資下跌的情況在去年上半年並無發生。另一方面出樓價回穩情況並不「牢靠」，在下半年價格加快下滑。縱使內房股股價在去年錄得介乎20%至50%升幅，可是樓價卻普遍下跌，直至目前仍然面臨下跌壓力。他認為在今年上半年，內地經濟基本面，會對港股帶來一定壓力。

稱仍看好AI概念前景

從全球角度而言，陸挺指出AI是風險之一。雖然仍是看好相關概念前景，但認為之前升幅太多，會否出現估值太高的情況。他亦指出從地緣政治及關稅等議題，亦是年內投資風險。

圖為「AI 」（人工智能）示意圖，鍵盤和機械手。（Reuters）

他進一步指出，相信是AI是一場科技革命，與AI相比，包括穩定幣等概念，可以說是不值一提。當然亦有可能其他人另有意見，並以香港為例，在過去1年穩定幣概念相當盛行。但是對他本人，常用的是AI，並使用AI以準備討論環節。他又認為內地對AI發展會扮演相當特別的角色，並有數個優勢，其中之一就是人才優勢。另一個優勢是在製造業，縱使在高端製造業，仍與歐美日有一定距離，但是內地擁有大量廉價的產業體系。因此他認為在AI及機械人製造上，內地擁有相當大優勢，不論是在機械人﹑機械狗﹑以至無人駕駛方面，在AI時代擁有相當大優勢。同時歐洲因為有部份限制，所以在新技術時代會更顯落後。

第三方面，AI發展會對社會及經濟帶來的影響。雖然與AI相關的股票上揚，但是並非每個人也可以獲益，目前外界正關注「K型經濟」，又指出會計等行業受影響，因此從投資角度而言，要看清哪些板塊獲益，哪些板塊會受到影響。

陸挺（圖右一）等嘉賓，於「變局與機遇﹕2025投資復盤與2026趨勢與前瞻」討論環節中指出，看好AI概能前景。（鄭子峰攝）

談及內地經濟時，陸挺又指出，整體而言經濟表現是不俗，但是基本面卻是先高後低。去年年初時對內地經濟前景看法較樂觀，預料消費增長不錯，房地產行業出現基本復蘇。可是在上半年有不俗表現後，下半年不同指數卻向下走。他進一步指出，在過去數年內地經濟增長大約在5%，而在上半年社會消費增長同樣為5%，但是在下半年﹑特別是12月時，增幅只有0.9%。他亦指出投資在去年上半年增長是3%，在下半年卻出現收縮，在去年12月跌幅更達到16%。為何在過去數年內，內地實體經濟走勢也是出現先高後低走勢，因為當出現走低時，中央政府會推出措施針對有關情況，例會在2022年10月及11月時，政策特別是積極。不過在去年第四季經濟出現下行時，中央政府卻並無推出措施，預料上半年內地經濟增長幅度為4.1%，下半年增幅為4.5%。同時要留意在下半年，會否結束通縮情況，預料今年物價下跌幅度將會收窄。至於樓市會否平穩，他認為要有更多耐性。