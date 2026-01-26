瑞銀︰去年恒地或錄負現金流需削55%派息　降評級至「中性」

踏入2026年後，地產股成為投資者追捧對象，其中恒地（0012）於年內累升6.7%。瑞銀指出隨著股價累計一定升幅後，恒地的風險回報大致已回復平穩，近日市場焦點轉移至股息可持續性。不過基於去年缺乏大型資產出售及農地轉換，恒地在去年或錄得48億元負現金流；又指出若該公司希望現金流回復平衡，或需要削減55%股息至81仙，因此將恒地評級由「買入」降至「中性」。不過該行將恒地目標價上調至30.5元。



該行指出目前市場人已消化了消減息風險，並維持恒地全年減息1.8元的預測。

為穩定整體債務並減少外部借貸，恒地的股東貸款在2022至2025年上半年期間增加32%至740億元，當中包括：（1）將應計利息資本化併入本金；（2）將部分股息重新放入股東貸款。

瑞銀認為，即使每股股息下調55%，控股股東李氏家族仍可能額外獲得34%現金至51億元，因他們開始收到以現金形式支付的股東貸款利息以及重置後的股息。

恒基地產九龍城新盤南首。（蔡偉南攝）

料經常性利潤按年減少36%

該行認為受累於缺乏大型資產出售及農地轉換，恒地去年經常性利潤按年減少36%，惟基於「天御」入帳，下半年本港物業發展利潤率將由上半年的7%，改善至20%。物業租賃方面，瑞銀料本港租金穩定，因The Henderson出租率已升至約90%，而且國金2期租金有2%至3%的溫和增長。

由於甲級寫字樓資本化率下降，瑞銀調高恒地目標價至30.5元，惟下調2025至2027年盈利預測22%至29%，以反映新盤竣工項目、農地轉換速度放緩及煤氣 （00003） 利潤下降等因素。