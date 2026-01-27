馬年換新鈔｜今日起滙豐渣打中銀開放網上預約　2月3日起可換鈔

今日（27日）已是農曆十二月初九，距離丙午馬年的大年初一不足1個月，相信不少讀者正忙於準備過節的物資，其中一環便是到銀行換取新鈔作封利是之用。滙豐﹑渣打及中銀三間發鈔銀行早前已宣布，客戶可以從下周二（2月3日）起，前往分行換新鈔及「迎新鈔」，同時首3個營業日，分行營業時間更會提早至8時。同時為了方便客戶預約，可以從今日起進行網上預訂。



滙豐銀行。

滙豐﹕可於指定點3部流動銀行提「迎新鈔」

滙豐銀行公布，市民可在今年2月3日至9日期間，到旺角、觀塘及屯門市廣場理財易中心，以及三部流動銀行的部份指定自動櫃員機，提取20元或50元「迎新鈔」。

同時，流動銀行首次提供3,000元新鈔套裝，包括100張20元及20張50張新鈔，只限滙豐戶口持有人提取，先到先得，流動銀行期間不辦理其他現金交易。

另外所有分行在今年2月3日至16日，提供面值3,000元及6,000元鈔票套裝。每個鈔票套裝均包含3,000元新鈔，或面值3,000元新鈔及迎新鈔套裝各一套，每份3,000元套裝由100張20元鈔票及20張50元鈔票組成。

滙豐銀行又指，由今年1月27日起，市民可透過「HSBC HK APP」或官網選定分行，預約時段領取新鈔。滙豐卓越理財專尚及卓越理財客戶，可透過其客戶總監或經理預訂，以安排領取新鈔。

所有滙豐分行今年2月3日至5日，將提早一小時至早上8時營業，設有特快櫃台加快流程。為更有效管理人流，今年2月3日至16日，分行每日早上向未有預約的客戶派發即日籌。卓越理財服務:滙豐卓越理財專尚及卓越理財客戶可透過其客戶總監或客戶經理預訂安排領取新鈔。

中銀香港。（資料圖片）

中銀﹕1月27日可網上預留新鈔標準裝

中銀香港指出，由2026年2月3日起，旗下分行將提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務，以及總值3,000元的「新鈔標準裝」，包括100張20元及20張50元新鈔，供市民兌換。為節省輪候時間，客戶及市民可從1月27日起，透過該行手機銀行及網頁預留「新鈔標準裝」及「迎新鈔」，於所選分行及時段領取。此外，該行全線分行及理財中心將在2月3日至5日延長服務時間，提早於早上8時營業，額外營業時段專門提供換鈔服務，分行並設有兌換新鈔專窗及派籌登記服務，方便市民兌換新鈔。

該行又指出，手機銀行及 BoC Pay+ 今年將繼續提供「Phone」利是服務。BoC Pay+ 客戶每次可同時發出 10 封電子利是，與親友分享新春喜悅。

渣打銀行。

渣打﹕可於網上預約三款兌換套裝

渣打香港將於1月27日早上8時起開放網上預訂新鈔兌換服務，預訂名額較去年增加 20%，以滿足市民換新鈔 及「迎新鈔」封利是的需要。該行將繼續提供「迎新鈔」網上預訂服務,鼓勵客戶以外觀仍然新淨的鈔票封利是，市民亦可透過 SC Pay(轉數快)向親友收派 e-利是。為確保市民換鈔過程順暢，分行將作出特別安排，個別分行亦特設長者專屬櫃位及關愛座，方便有需要人士。

由1月27日早上8時起，市民可於渣打香港網頁預訂新鈔及「迎新鈔」套裝，於指定時段到指定分行領取，預訂新鈔服務設有名額，額滿即止。網上預訂提供三款兌換套裝供市民選擇，包括新鈔 +「迎新鈔」套裝100張面額20元新鈔及20張面額50元新鈔；及20張面額50元「迎新鈔」,總值4,000元。新鈔套裝100張面額20元新鈔及20張面額50元新鈔，總值3,000元。另外還有「迎新鈔」套裝 20張面額50元「迎新鈔」，總值1,000元。

渣打香港分行將於2月3日至16日提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務。全線分行首三天(2 月 3 日至 5 日)會提早於上午 8 時開始提供兌換新鈔服務，並於上午8時至9時期間，所有櫃位只用作兌換新鈔，以縮短輪候時間。分行將確保充足人手管理人流及派籌。每間分行的新鈔數量將因應該區需求而訂定，每天額滿即止。渣打會確保分行每天均有新鈔及「迎新鈔」供應,並安排職員為市民提供協助。

恒生銀行。（鄭子峰攝）

恒生﹕4地鐵銀行櫃員機可提「迎新鈔」

恒生同時亦為客戶提供以下兌換新鈔的安排，包括於港鐵站櫃員機設「迎新鈔」提款服務。恒生首次推出自動櫃員機「迎新鈔」提款服務。客戶可於2月3日至9日期間在4個港鐵站，包括旺角站D出口、尖沙咀D出口、中環站B出口及灣仔站大堂的指定自動櫃員機，提取20元及50元「迎新鈔」。至於網上預約新鈔套裝兌換服務，由1月29日起，客戶可分階段登入恒生 Mobile App或個人網上銀行作網上預約，選擇日期、時間和分行，以兌換一套新鈔套裝。每份新鈔套裝總值4,000元，包括50張20元新鈔、20張50元新鈔 20張100元新鈔。

延長分行營業時間，恒生全線地面分行將於2月3日起，為客戶提供兌換新鈔服務，並在2月3至6日提早於上午8時30分開始營業，新鈔換完即止。該行又指出，經RM Connect預留新鈔，恒生優越私人理財及優越理財的客戶可

與專屬客戶經理預約換領新鈔。客戶只需登入恒生 Mobile App,透過 RM Connect登記，以 WhatsApp或WeChat等即時通訊軟件聯繫專屬客戶經理，預約到分行換領新鈔。

另外，為應付農曆新年前的服務需求，6間指定分行將於2月2至6日（周一至五），及2月9日至13日（周一至五）期間延長營業時間至晚上7時，並會於2月7日（周六）延長營業時間至下午4時30分，為客戶提供開戶及非櫃位銀行服務。