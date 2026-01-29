內地將迎來「史上最長」春節假期　有望帶旺中國中免業務｜許繹彬

本周全球金融市場焦點，落在一直被熱炒的現貨黃金。截至上個交易日（1月28日），金價曾一度升穿5,260美元水平。而今年才被發掘成為當炒對象的白銀，亦在本周創下52周新高，直逼120美元水平。貴金屬漲勢難止，相信源於近日特朗普的匪夷所思行為，令地緣政局持續不穩及緊張，在動盪局勢下觸發避險情緒升溫，加上投資者對美元持續疲弱、實質利率下降及美國高通脹環境下的經濟前景產生憂慮，各種不利因素共同推動，令貴金屬成為主要資金避難所，驅使金價在今年不足一個月內累積驚人升幅，並持續創下歷史新高。



外資投行紛紛調高金價預測，估計今年底可見6,000美元。相關預測能否兌現，仍要視乎地緣政治局勢走向及美國經濟有否改善。若情況持續惡化，實現機率亦相應提升。



地緣政局未影響股市走勢

雖然地緣政治轉趨緊張及美國內部經濟問題困擾，但全球主要股票市場未見明顯震盪。除道指及亞洲代表日經指數曾作適量調整外，其他主要市場均不跌反升，部分地區更意外創下52周新高，例如台灣加權指數一度高見32803點，韓國綜合股價指數達5183點，氣勢凌厲。港股亦不甘示弱，過去久攻不下的27000點關口，在本周一（1月26日）升穿10天線（約26800點左右）後，一直伺機突圍。至本周二（1月27日），在傳統地產股及金融保險股如滙豐控股（0005）、友邦保險（1299）及內險股帶動下，恒指相隔兩個月後終於守穩在27000點以上收市。

本以為投資者對此水平仍存戒心，豈料昨日（1月28日）恒指借勢再下一城，將去年10月初創下的27381點高位率先擊破，繼而加強火力，一口氣攻破27600點，再衝穿27800點，高見27826點，並以全日最高位收市，創下四年新高，成交更超過3,600億元，如此強勢確實令人振奮。

筆者認為，本周恒指突然突破，某程度上顯然受惠於特朗普因格陵蘭問題與歐洲國家出現意見分歧，其挑釁行為除令地緣政治持續不穩外，美元匯價及美國債市亦出現波動。美元持續弱勢，美匯指數一度失守96水平，創三年新低，美債更恐出現拋售潮。在內憂外患下，部分投資者轉向黃金市場避險，另有部分則流入亞洲股票市場，令部分亞洲金融市場「漁翁得利」，恒指亦因此受惠。再者，恒指曾多次試闖27000點水平均無功而還，加上期指結算在即，不其然令淡友有所心動，在27000點或以上水平不斷築起淡倉。因而在過去兩個交易日，一旦突破27000點即呈現急劇升勢，某程度亦是「夾淡倉」所引發，將積存在27000點/27300點/27600點/27800點的熊證及淡倉衍生產品一舉屠殺。

料農曆年前北水流入速度放緩

展望未來，適逢農曆新年假期將至，成交或會萎縮，南下北水流入速度有可能減慢，甚至出現「淨流出」的情況。但港股市底仍強，儘管投資者對後市走勢有所保留，亦不建議做淡，建議「炒股不炒市」。恰逢內地迎來連休九天的「史上最長」春節假期（2月15日至23日），旅遊相關股相信會因此受惠，當中免稅店業務有望水漲船高，投資者不妨留意中國中免（1880）。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。