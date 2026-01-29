1個月拆息五連跌至2.65厘　按揭業界料Ｈ按按息短期內維持3.25厘

美聯儲議息會議結束，宣布基準利率保持3.5厘至3.75厘區間，滙豐銀行宣布最優惠利率（P）保持不變，維持在目前的5%水平。港元拆息今年普遍向下，與樓按相關的一個月拆息連跌5日，跌1.32點子至2.65%。



短線拆息方面，隔夜拆息升7.54點子至1.89857%，1星期拆息跌6.3點子至2.34774%，2星期拆息跌2.85點子至2.41857%。中長線拆息方面，3個月拆息跌1.62點子至2.82298%， 6個月拆息跌1.89點子至2.89577%，12個月拆息跌0.81點子至2.99685%。

經絡料拆息上半年徘徊2至3厘區間 Ｈ按按息短期內維持3.25厘

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，雖然港美息口沒有回落，但目前新造按揭息率仍處於合理及可負擔的水平，加上樓價及交投均已回穩，市民置業信心亦有所提升，預計今年樓市將繼續「價量齊升」。此外，近期部分銀行對按揭業務取態已轉為積極，並開始積極爭取上半年的按揭業務，包括上調相關優惠及按揭回贈，以吸引優質客戶，預料今年按揭市場將隨樓市平穩向上。

他指出，雖然美聯儲上半年仍有至少一次減息機會，但現時本港銀行體系總結餘仍維持約538億港元，拆息回落空間相對有限，預計拆息上半年大致徘徊於2厘至3厘區間，H按業主短期內仍需以封頂息率3.25厘供樓。現時一般新造H按計劃為H+1.3%，除非有大量資金流入本港銀行體系，推使拆息跌穿1.95%以下，H按實際按息及每月供樓開支才可進一步下降。

他建議，有意置業人士如想即時節省更多利息，不妨考慮大型銀行推出的首三年或首五年2.73厘定息按揭計劃，該計劃的息率較一般新造P按及H按計劃的3.25厘低出52點子。

星之谷：美國年內料將減息兩次 按揭產品更趨多元

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，聯儲局宣布維持利率不變，香港主要銀行亦同步維持最優惠利率，此決策符合市場普遍預期，尤其香港銀行之最優惠利率已回落至加息週期前之水平。惟市場普遍預測，美國今年內仍有望減息兩次，此舉將為香港銀行同業拆息帶來下調空間，降低銀行資金成本，銀行可更積極推出各類按揭優惠方案。

莊錦輝指出，今年一月以來，香港一個月拆息基本維持於3厘以下，資金環境相對寬鬆，促使銀行提供更多元化之按揭產品。例如多家大型銀行已將一般私人住宅物業按揭現金回贈提升至1%，個別銀行亦針對專才、專業人士、指定新盤及居屋按揭申請人等特定客群，提供額外回贈或優惠。

他進一步表示，目前按揭利率走勢平穩，有助準買家作出置業部署，可避免在買樓後，因利率短期急升而大幅加重供樓負擔。然而，莊錦輝亦提醒業主，現時新造H按實際息率仍處於封頂水平，即使拆息短期波動，今年內按息亦不會長期低於封頂息率，業主不宜期望供樓負擔會大為減輕。