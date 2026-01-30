中國移動(0941)成本優化、ARPU提升有助穩定分紅比率｜彭偉新

中國移動的主要業務包括移動通訊、固網服務及數據中心服務。根據最新報告，其移動服務收入佔總收入約50%，固網服務收入約30%，而其他服務項目則佔約20%。集團的亮點在於其市場主導地位，以及不斷增長的雲計算和人工智能應用需求。短期內，中國移動將受益於持續的高ARPU（每用戶平均收入）策略，以及對高端客戶的集中服務。中期而言，集團憑藉提升的數據中心效能和基於新一代技術（如6G）的回報，將獲得進一步發展。長期來看，隨著國內人工智能需求的增長、政府支持，以及市場供應鏈的完善，將推動業務持續擴張。此外，集團的成本控制措施和資本開支減少，也將改善現金流和盈利能力，這些因素均昭示中國移動在未來將實現持續增長與穩定。



生成式AI帶動算力需求快速上升，從而推動雲端與數據中心相關收入加速增長。公司已在全國多地佈局大型數據中心，具備電力成本與規模優勢，並能結合自有雲平台與AI應用，提升整體解決方案能力。隨著本地AI模型與政策支持持續落地，相關業務被視為未來數年最具結構性成長動能的板塊。5G建設高峰已過，而6G仍處於前期測試與規劃階段，這使整體資本開支壓力下降。即使公司持續投資於AI與算力基建，總體資本支出仍呈現可控甚至下降趨勢。配合折舊壓力逐步減輕，這有助自由現金流提升，從而強化中國移動在分紅及再投資上的彈性。

雖然短期內因AI產品研發、人員招聘及營運費用上升，對利潤率造成壓力，但中國移動同時也正加強能源管理與營運效率，以抵消部分成本上行影響。從中長期看，規模效應與自動化程度提升，仍有助穩定利潤結構。市場普遍將相關投入視為必要且具回報潛力的前瞻性支出。集團一向不以價格競爭換取用戶規模，而是專注維持高ARPU客群，並透過新技術與新服務提升單戶價值。隨著eSIM、衛星通信及企業數位化需求發展，ARPU存在結構性改善空間。企業與政務相關收入增速普遍快於傳統個人業務，這有助整體服務收入質量提升。

至於中國移動的淨現金狀況穩健，派息政策清晰且具可預測性，在同業中具備吸引力的股息回報。在資本開支壓力下降與現金流改善背景下，分紅能力被視為可持續。對投資者而言，高股息收益不僅提供穩定回報，也在市場波動時形成估值支撐。而中國移動的股息率目前處於吸引水平。截至2026年1月底，最新股價約80.90港元，遠期年度股息預測為5.24港元，所以股息率約為6.48%。這一收益率高於同業中國電信（約5.5%）與中國聯通（約4.8%），在電訊行業中屬領先。

中國移動股價於2024年10月從當時的低位68.50港元水平作出反彈。在持續回升形成上升走勢後，股價最高曾升至2025年8月底的90.50港元水平，隨後走勢出現回調。更在失守20天線及50天線的支持後，反覆跌至近日低位78.30港元，此後走勢開始回穩。尤其是在股價持續出現回調期間，9天RSI形成了底背離走勢，而且MACD亦開始出現牛差，相信股價可以形成見底反彈的走勢。在市場早前過份拋售內地電訊股，加上現時的股息率已返回6厘水平，相信會有助吸引投資者買入中國移動作為中長線持有。投資者可以在78港元水平買入，上望前頂90.50港元。只要股價未有跌穿整個自2024年開始形成的升浪總升幅61.8%水平，即只要企穩在76.70港元，暫時可以繼續持有等股價持續反彈。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。