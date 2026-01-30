金價狂潮襲港　金舖職員忙到氣咳　佢坐貨逾兩球謀添食｜記者觀察

金價狂飆，續創新高，首次上破5,500美元/每盎司，自今年初以來已上漲逾25%，延續去年創紀錄升約七成的漲勢。現貨白銀價格也繼續上漲，去年全年累計漲幅更超過140%，創下本世紀以來最大年度漲幅。



全程掀起黃金狂潮，不論是買金還是賣金，都成為市民關注的焦點。記者實地走訪發現，市場熱度沸騰，有不少眾「金」相，連鎖金行與老牌金舖人頭湧現，回收價差、「火耗」規則成為買賣雙方計算的核心，一場由金價引起的財富效應，也掀起了關於如何聰明買賣黃金的謀算。



上環老字號金舖 籌號超200號

金價周四﹙29日﹚盤中突破5,500美元/每盎司，觸動不少市民神經，成為話題。記者前一天來到上環老字號「忠記金舖」，雖已接近下午4 時關門時間，門外仍有人持籌等候，籌號更已超過200號。這類老牌金行的9999 足金回收價為每両5萬元，較同日三大連鎖金店的足金飾金回收價高出330元，且不收取佣金與火耗，亦接受各品牌金飾，因而吸引不少市民前來放售。

賣金過程快捷，五分鐘即可完成。職員將金器過磅、驗證真偽後，便按當日金價計算金額。金額12萬元以下可即取現金，以上則以支票支付；若同日第二次賣金，即使超過12 萬元亦會支付現金。職員向記者大呻：「忙到連食飯時間都無！」

金價再見高位，不少市民近日到忠記金行賣金。（賴卓盈攝）

陳伯持貨3年 嘆慢板出貨

同區另一的老字號「利昌金舖」雖不用取籌，店內亦見人龍。正在排隊的陳伯表示，三年前在此購入投資金條，如今見金價高企，決定分注賣出，每次約售二両。「而家個價差唔多啦，但都好難講，所以一啲啲賣。」他對白銀後市則持保留態度，認為只是一時炒風。儘管如此，利昌當日的銀條、銀幣均已售罄。

但與此同時，「忠記」與「好月色黃金」亦表示，因人手問題，暫停回收飾銀。可見市場上黃金現賣風，銀初現買風。

綜合而言，若想放售投資金，向同品牌門店出售較為方便；但若打算出售金飾，老字號金行往往出價更高，且省卻火耗與佣金，更著數。

前線銷售：金價波動劇烈 單日差價可達每両600元

賣金熱絡，買金亦不遑多讓。旺角數間連鎖金店雖未出現搶購人潮，但昨日目測店內顧客不斷。因應金價高企，連鎖金店推出投資金免手工費、免佣金的優惠，精美龍鳳鈪、金豬牌等亦免手工費，僅收取金價及2%佣金。

有店員指出，近期不少客人購入投資金，重量較輕的金粒、金條已幾近售罄。購買金飾的顧客則需時刻關注金價波動，「試過單日差價每両相差600元！」以一對約2両的龍鳳鈪計算，早上與下午的價格可能相差逾1,000元。

連鎖金店推出精美龍鳳鈪、金豬牌亦免手工費。（資料圖片）

買賣差價大 短線操作難

然而，極少人會在買金後短時間內轉售，主因在於連鎖金店的買入與賣出差價顯著。以 9999飾金為例，周大福買賣差價達 12,550 元，六福珠寶與周生生同樣亦相差 12,500 元。至於投資用黃金，周大福金粒買賣差價為 4,920 元，六福 9999 金粒與周生生足金金條則差 4,910 元。

相比金行，銀行實金買賣差價較小。恒生銀行 9999 金條 每両買入價為 52,000 元，較賣出價低 600 元；中銀香港同類金條買入價為51,588元，僅低於賣出價 140 元。不過，銀行通常只回收自家售出的實體金條或金幣，且須出示原裝證明或包裝，一般不接受金飾或第三方品牌黃金。

極少人會在買金後短時間內轉售，主因在於連鎖金店的買入與賣出差價顯著。（Reuters）

資深投資者：長線持有翻十倍 看好牛市未完

在這場全民關注的黃金熱潮中，不乏長線佈局的資深投資者。黃金投資者林祖由2006年開始投資實體金銀，2010年成立「金甲蟲之路」網誌，他接受《香港01》訪問表示，2017年前一直分注買入黃金、白銀，本金合共約40至60萬元，其後轉投資收息股，雖然沒有再買黃金、白銀，但也未賣出過。

他指，目前持有貨值200萬至300萬元的實物黃金、100萬元的白銀，持貨至今收益已翻十倍，認為黃金牛市尚未完結，未來三、四年或升至每安士8,000至9,000美元，但過程中可能面臨調整，假如跌至4,000美元以下，他會再買入數十萬元的黃金。但林祖預期，白銀的升幅會高於黃金，假如有意入市的投資者，可在白銀上更進取。