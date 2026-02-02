油價波動中的穩健發展：中海油田服務(2883)業績值得看好｜彭偉新

中海油田服務（2883）的主要業務涵蓋海上勘探及生產服務，包括鑽井、井下服務、海洋支援和地球物理服務等，集團的訂單收入大約有80%來自中海油（CNOOC）所提供的穩定需求，剩餘20%來自於海外市場的增長。集團在成本控制和運營效率方面有所著重，以應對油價波動及供應鏈不穩等挑戰。集團的亮點包括高價值材料和自研技術的應用，加上增強的自有設備比例，提升服務質量。在中短期內，中海油田服務將受惠於全球油價回暖和海上鑽井日租費上升的趨勢。至於長期來看，集團的擴展戰略將依賴於持續的數字化進程和全球能源服務市場的需求增長。而中海油田服務的強勁市場地位和技術創新能力將為其未來業績提供支撐。



由於油田服務行業目前正處於復甦期，隨著油價的上升及全球能源需求回暖，預計將促進整體行業的增長。競爭方面，隨著行業的變化，企業之間的競爭日益激烈，尤其是在日租金上升和市場佔有率的搶奪上，企業需要通過技術創新和成本控制來保持優勢。整體運營成本情況則面臨挑戰，因為原材料價格波動、供應鏈不穩定以及人力資源成本上升，都可能對利潤率造成壓力。因此，集團在數位轉型方面取得顯著進展，已將系統性計費的覆蓋率從50%提高至80%，令到集團在市場的競爭力上維持競爭力。

而中海油田服務在提升成本控制和運營效率方面的努力。其中一項主要措施是針對每單位工作成本的降低，目標設定為年減少2-5%。公司在生產流程中引入了超過40項技術創新，這些改進使服務效率提高了21%，客戶產出增長了36%。此外，設備利用率達到90%以上，表明公司的設備和人力資源得到了充分利用，從而提升了整體效益。在不斷擴展自研材料與系統化計價方式的同時，中海油田的成本結構變得更加有利，這對未來的毛利率和利潤率成長至關重要。

另外，在油價的波動性較高的環境中，海外市場的高日租金以及強勁的業務需求將為利潤增長提供保障，尤其是在北海和巴西等利基市場的合作與拓展。集團積極投資於新技術，尤其是在地球物理業務和鑽井業務上，這將使公司在未來的競爭中保持優勢。管理層提到，這些投資不僅帶來了多個重大發現，也促使公司在國際市場的快速擴張。在此基礎上，公司預期未來幾年的業務增長將更加穩健，特別是在設備和技術整合的方面，集團將能夠提供更具競爭力的綜合服務解決方案。

中海油田服務 (2883.HK) 於2026年1月30日以 8.570 港元收市，全日上升 0.29 港元或 3.27%。集團過去5年的平均Beta值為 0.35，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 9.16 港元，而最低位則曾見 5.06港元，以現價 8.570 港元計，中海油田服務的股價較 50 天線高出 14.68%，另外，現價亦較 200 天線高出 22.64%。中海油田服務(2883.HK)自去年9月5日至今年1月30日期間，股價錄得20.53%的升幅，該期間共錄得0.67 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的1.14 億港元，而散戶則佔當中的-0.47 億港元。大戶對散戶資金流比率為 2.4 比 -1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上15.14%，反映出大戶投資者對中海油田仍然看好，有助支持股價繼續作出反彈。

中海油田服務股價於2024年4月曾升上10.00港元的高位後見頂回落，而且在持續的回調下，股價在形成一浪低位一浪下，股價於去年4月曾最低跌至5.06港元，股價跌近一半後，股價在重返50天線後，終於開始形成見底回升的走勢，更在一浪高於一浪的走勢形成後，股價成功重返前跌浪總跌幅的61.8%反彈目標，股價近日重返9.16港元後回落，令到9天RSI再失守70水平，相信股價在短期回調下，可能會先行跌穿10天線的支持。只要股價未有失守整個前跌浪總跌幅的61.8%反彈目標，股價有望繼續反彈，並最終完全收復所有的跌幅並重返前頂10.00港元。建議投資者可以在8.40港元水平買入，上望10.00港元，跌穿8.10港元先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。