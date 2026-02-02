彭博︰內地金屬交易商走路　致行業錄逾10億人民幣損失｜商品期貨

《彭博》引述消息報道，中國金屬貿易行業因一名交易對手失聯並留下大量未履約訂單，面臨總額逾10億元（人民幣‧下同）的損失，此事已引發監管部門對潛在金融風險的警惕。



知情人士指出，事件圍繞一名綽號「帽子」的金屬交易商Xu Maohua（譯音徐茂華）所構建的貿易網絡展開，部分與其曾有合作或業務關聯的業內人士已遭受經濟損失。其中國有企業國投物產被視為涉事方中最受關注的一家。

知情人士表示，Xu Maohua出逃實際上打斷了一條持續多年的交易鏈，很可能導致國投和其他公司虧錢。部分知情人士是受其「跑路」直接影響的交易對手。

鐵礦石相。(Getty Images)

國投物產遭拖累兼被索償

消息進一步顯示，徐茂華未能向國投物產支付銅等金屬貸款，導致後者亦拖欠其上游供應商款項。根據涉事企業發布的交易所公告，國投物產目前已遭起訴，被要求賠償超過2億元的貸款及相關損失。

中國政府對企業從事其認為可能威脅市場正常運轉的高風險商業行為存有反感。對其直接監管的國有企業尤其如此，它們被警告不得偏離核心業務。通常都不透明的大宗商品行業近來爆出多起醜聞，令業內公司受到了密切關注。