美股｜道指收市升515點　蘋果飆4%　油價挫逾4%

美股周一（2月2日）上揚，晶片股和人工智能（AI）相關公司的股價上漲，提振了市場。道指至收市升515點，納指漲0.56%。



圖為2025年12月1日，美國交易員紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間2月3日

【05:20】Intel升近5% 美光科技漲逾半成

道指收市報49,407.66點，升515.19點或1.05%；納指收報23,592.11點，升130.29點或0.56%；標普500指數收報6,976.44點，漲37.41點或0.54%。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）漲4.04%，每股收報269.96美元；Amazon升1.53%；Nvidia跌2.89%、Tesla跌1.98%。

另外，受益於AI相關組件的需求，晶片製造商股價也出現上漲，SanDisk飆15.44%、Intel升 4.99%、AMD漲4.03%、美光科技（Micron Technology）升5.51%。

2018年8月1日，美國紐約中央車站的一家Apple專賣店。（Reuters）

【05:05】中概股指數收跌0.65%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.65%。其中，阿里巴巴ADR跌0.71%。

【04:47】美元指數上揚 現貨金價跌近4%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於97.63，升0.67%。其中，美元兌日圓最新報155.58，跌0.52%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,675.30美元，跌190.05美元或3.91%。

金價：圖為2009年12月3日，孟買金行內擺放的金條。（Reuters）

【04:47】油價跌逾4%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報62.14美元，跌3.07美元或4.71％。倫敦布蘭特期油收報66.30元，跌3.02美元或4.36%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報 78,180.59美元、24小時內約升1.4%。

【04:30】恒指夜期收報27,829點 高水177點

恒指夜市期指收報26,953點，升168點，較恒指收市26,775點，高水177點，成交22,512張。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間2月2日

【22:51】蘋果升逾1%

道指最新報49,165點，升272點或0.56%；納指最新報23,500點，漲39點或0.17%；標普500指數現報6,953點，升14點或0.21%。

重磅科技股方面，Tesla跌2.32%、Nvidia跌2.15%、微軟跌0.53%；蘋果公司（Apple）則漲1.07%。

【22:46】油價跌逾4% Bitcoin跌穿7.9萬散元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶62.20美元，跌3.01元或4.62%；倫敦布蘭特期油每桶報66.19元，跌3.13美元或4.52%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報78,426.6美元、24小時內跌逾0.9%。