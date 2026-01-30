聯儲局跑馬仔｜特朗普稱周五早上公布新任Fed主席提名

美國聯儲局主席鮑威爾的任期將於今年5月屆滿，外界關注總統特朗普將提名由誰人接替鮑威爾。特朗普最新表示將於周五（30日）上午宣布聯儲局主席的提名人選，這標志著長達數月的遴選過程結束，這一過程引發投資者對這家全球最具影響力中央銀行未來的猜測。



特朗普在周四（29日）晚間的一次活動中被問及何時宣布決定時，他回答說：「明天早上」。

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）的任期將於今年5月屆滿。 （Reuters）

特朗普原先周四稍早時間舉行的內閣會議上稱，擬於下星期公布新任聯儲局主席人選，「我認為這個人會做得很好」。他也在會上再次強調，聯儲局應大幅減息，又稱聯儲局當前利率「高得不可接受」。同日稍早時間，他又也再次批評鮑威爾，指對方「再次拒絕減息」，並聲稱美國利率應該在世界上處於最低水平。

4人列入接任人選名單

據《路透》報道，目前，接替鮑威爾的候選人名單已縮減至四人，分別為：貝萊德全球收益首席投資官里德（Rick Rieder）、聯儲局前理事沃什（Kevin Warsh）、聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）、白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett），這四人都支持特朗普的減息觀點。

根據美國法定程序，聯儲局主席由美國總統提名人選，須經參議院批准。