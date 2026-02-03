供應短缺帶動鋁價飆：中國鋁業(2600)為風口中最受惠股份｜彭偉新

中國鋁業（2600）主要從事鋁及鋁土礦的生產與銷售，其中鋁產品佔收入的約70%。該集團在鋁土礦、電解鋁及鋁加工產品等領域均有出色表現，並持續專注於提升產能利用率至100%。集團的亮點在於其穩定的鋁土礦供應鏈及有助於環保的再生鋁業務，這使其在碳中和的背景下具備競爭優勢。



市場對鋁行業的前景維持樂觀，但仍充滿波動。預計2026年全球市場將維持短缺，需求增長約2.7%，主要來自電動車、基礎設施及可再生能源領域，消費量達106.8百萬噸。供應受到中國45百萬噸產能上限及環保政策的限制，增長僅2.4%。整體市場規模從2026年的2030億美元增至2035年的3470億美元，年均增長率（CAGR）為6.16%。因此，整個鋁行業正從供應過剩轉向短缺，這有助於中國鋁業等企業的盈利增長。

中期來看，中國鋁業可受惠於鋁市場的需求增長與價格上漲。短期內，鋁價受供應政策影響，而長期則依賴於不斷降低的電力成本及可再生能源的增加，助力其盈利能力增強。隨著國際市場的開放，中國鋁業還將受惠於海外業務的擴展及更大規模的產業併購，進一步增強其市場地位。

市場預期，中國鋁業在2023年至2027年間的毛利率和淨利率均呈現上升趨勢，這顯示其獲利能力逐漸增強。而經營利潤率的提升也表明公司在控制成本和提高效率方面取得了實質性成效。具體的利潤數據顯示，隨著鋁市場需求上升及價格穩定，集團的利潤表現有望進一步改善。集團的利潤率約為5.95%，過去12個月的營運毛利率為13.97%。此外，過去12個月的資產回報率為8.13%，而股本回報率為18.55%。集團的季度盈利同比增長為90.3%，利潤率亦為5.95%。

在股價方面，中國鋁業昨以12.94港元收市，全日下跌0.91港元，跌幅為6.57%。集團過去5年的平均Beta值為1.68，顯示其系統性風險高於大市。過去52週內，股價最高曾達15.55港元，最低為3.66港元。目前的股價為12.83港元，較50天移動平均線高出6.61%，且較200天移動平均線高出60.88%。這反映出短期股價走勢仍強於中期走勢，因此相信股價在急跌後會有回升的可能。

中國鋁業(02600)於去年9月8日至今年2月2日期間的資金流狀況。（圖1）

以現價計算，其12個月的追蹤市盈率約為10.5倍，而市場給予的預測市盈率為11.5倍，顯示出市場對該集團的預期仍然較高。市賬率為1.49倍，整體估值相對合理。值得注意的是，自去年9月8日至今年2月2日，中國鋁業的股價錄得87.57%的升幅，期間共錄得28.57億港元的資金流入，其中，大戶佔21.7億港元，散戶則佔6.87億港元。大戶與散戶之間的資金流比率為3.2 比1 (見圖1)，顯示出大戶投資者仍是主要推動者。同期，大戶投資者的持倉比例最高曾達21.65%，最低為-13.59%，而在2月2日當日為2.41%，顯示大戶的資金動力已經開始轉強。

投資者可以考慮在股價回落至12.50港元時買入，目標價為14.30港元。只要股價能穩定在去年11月的12.16港元以上，則暫時無需止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。