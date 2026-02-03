華僑銀行料聯儲局今年僅減息一次　港樓價升5%　商業房地產續分化

美國總統特朗普提名前聯儲局理事沃什出任新一任聯儲局主席，市場預期其減息取態偏鷹。華僑銀行駐新加坡利率策略師張淑嫻預計，聯儲局今年只會減息一次25點子，並最快在3月減息，相較市場預期的兩次為少，時間上也不必等待5月後新主席上任。



料聯儲局最快3月減息一次

她解釋，聯儲局其實已累積多次減息，利率政策已接近中性水平，進一步減息空間有限，除非勞動市場出現明顯回落，以及通脹能夠回落至2%目標水平。同時，她相信聯儲局獨立性能夠得以維持，即使沃什上台也能得以維持，以經濟數據來作為利率政策準則，而利率投票結果，也並非只會依賴主席取態，委員也有投票權。

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

華僑銀行香港經濟師姜靜就表示，由於預計聯儲局僅減息一次，今年按揭利率回落空間料為有限，而最優惠利率（P）已見頂，1個月及3個月港元拆息，料今年尾會分別略回落至2.6%及2.75%。

住宅租金今年料升4.5%

本港樓價方面，去年住宅樓市已見底，預計今年能錄得5%的升幅，而租金能夠升4.5%。樓價今年上升動力主要來自於政府人才計劃帶動住房需求，令租金持續回升，租金回報率能夠大於供樓利息成本，促使更多由租轉買，帶動中小型樓盤交投回升，或者換樓，而豪宅交投也有所回暖。

商業房地產市場方面，表現較為分化，整體價格今年預計仍將向下，最早需待至明年才可能出現早期回穩跡象。她指出，目前核心區域的甲級寫字樓需求有所明顯會是，今年預計也能夠繼續走穩，但甲級以下寫字樓以及零售商舖市場，則仍待復甦。