馮秀炎因健康理由辭任執董　曾傳涉內地商場項目停職　新地跌0.4%

日前有傳聞指出，新鴻基地產（0016）執行董事馮秀炎因上海商場項目事宜而停職。新地發出公告，指出馮秀炎因健康理由辭任執行董事，自周二（2月3日）生效。新地最新報122.6元，跌0.4%。



確認與公司並無意見分歧

新地指出，馮秀炎已確認與公司董事局並無意見分歧，亦不知悉有任何有關其辭任之

事項需知會公司證券持有人。

其後新地於聲明內指出，馮秀炎因健康理由提出請辭，董事局今日接納其辭任，並即日生效。新地已安排合適同事接替馮秀炎的職務，相關工作及日常運作均一切如常。

馮秀炎有商場一姐之稱。

稱會檢視及適當跟進媒體報道事項

至於近日媒體報導提及的有關事項，新地正進行檢視並會作出適當跟進。

日前《路透》引述消息人士稱，馮秀炎上周已遭停職，因涉及中國內地商場營運事件。消息人士指出，事件涉及新地開發的位於上海環貿廣場內的環貿IAPM商場，與商場營銷活動招標、廣告投放與品牌合作有關。

林家強接手大部份職務

另據市場消息指，新地主席郭炳聯透過主席辦公室向高層員工發出電郵，除了提及馮秀炎因健康原因請辭，亦提及其職務的接任安排。

當中過往同樣負責新地旗下商場租賃的林家強，將會接手馮秀炎在北京及杭州以外的大部分職務，而原本負責新地杭州商業業務的潛力（David Qian），則將擔任北京臨時總經理，以協助新地執董郭基泓，並負責北京及杭州的零售租務業務。

馮秀炎早年負責新地旗下多個商場項目，包括觀塘apm及三布目。（資料圖片）

早於1991年加入新地 2022年升執董

資料顯示，上海環貿廣場的商場部分環貿IAPM，面積達130萬平方呎，早於2013年第二季開業。商場推行夜行購物概念，提供時尚尊貴的購物體驗，引入頂級國際名店的旗艦店，設有IMAX影院、匯聚中外佳餚及露天食肆的美食區、品味生活超市以及多元化的推廣活動。

據新地年報顯示，63歲的馮秀炎早於1991年加入新地，並獲出次晉升，自2022年8月出任公司執行董事，負責集團於香港、上海、南京、北京及杭州多個主要商場的策略性規劃、發展及管理；並且是新地執行委員會現任成員之一，於2024/25財年獲得董事袍金30萬元及其他酬金約2,396萬元。