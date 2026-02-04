監管陰霾下的科技龍頭：騰訊控股的盈利能力與風險評估｜彭偉新

騰訊控股是一家全球領先的科技公司，專注於連接用戶、內容及服務的生態系統。其業務範圍涵蓋社交、遊戲（國內外）、廣告、FinTech及雲服務。商業模式依賴用戶數據變現，高黏性平台驅動多元化收入。而集團的主要業務包括在線遊戲、社交網絡、數字廣告及金融科技等。其中，2026年預測的在線遊戲將佔總收入的36%，社交網絡業務通過微信平台貢獻29%的收入。隨著新遊戲和AI技術的推出，未來的增長潛力可期。2025年騰訊的總收入預測為7510億元人民幣，增長率約為14%。在凈利潤方面，2026年的預測為2828億元，增長幅度為10%。營運成本預期因AI人才招聘及GPU租賃而上升，短期內將對利潤率造成壓力。不過，隨著內地個人及企業在應用AI的層面上明顯增加，對騰訊的AI相關業務會帶來極利好的推動。



按2025年Q3的業績，集團業務整體強勁增長，總收入達1929億元人民幣，同比增15%。增值服務佔50%，收入959億元，增16%；其中社交網絡收入323億元，增5%，強項為視頻號直播、音樂訂閱訂閱者達1.26億，增6%。不過，長視頻訂閱稍降3%，因劇集延期。國內遊戲收入428億元，增15%，由《Delta Force》、《王者榮耀》及《VALORANT》驅動，市場領導地位穩固；國際遊戲收入208億元，激增43%，受益Supercell遊戲及收購，國際化為最大增長點。營銷服務收入362億元，增21%，廣告印象及eCPM提升，AI工具強化競爭力。金融科技及企業服務收入582億元，增10%，支付及雲服務穩定，但經濟波動影響貸款業務。整體而言，AI及遊戲為強勢，惟監管與宏觀經濟為弱點，預期未來持續優化生態。

行業目前正處於周期性調整階段，特別在遊戲和廣告領域，因面對季節性波動和基數效應，收入增長可能受一定影響。競爭方面，市場激烈，各企業不斷推出新產品及增強用戶互動，特別在社交媒體和遊戲市場，這使市場份額爭奪異常激烈。至於整體營運成本，隨著AI人才招聘和高端GPU租賃需求上升，運營成本將面臨上行壓力，使企業必須在科技投入與成本控制之間取得平衡。整體來看，行業短期內將因應經濟環境和用戶需求變化而需強化策略調整。而市場上日受到有消息指中央會向平台企業調整關稅，令到一眾的科技股或要繳交更多的稅款，不過，對於業務分散的騰訊而言，相信整體的影響有限。而上日股價明顯回調則是買入的最好機會。

騰訊控股(00700)於去年9月9日至今年2月3日期間的資金流狀況。（圖１）

騰訊控股 (0700) 上個交易日以 581 港元收市，全日下跌 17.5 港元，跌幅為 2.92%。集團過去5年的平均Beta值為 0.88，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 683 港元，而最低位則曾見 407港元，以現價 582 港元計，騰訊控股的股價較 50 天線低 4.74%，不過，現價則較 200 天線高出 0.47%，反映整體估值未有過高的情況。集團季度盈利同比增長為18.6%，利潤率為29.86%，而過去12個月的營運毛利率則為32.95%，另外，過去12個月的資產回報率為7.66%，而過去12個月的股本回報率為19.83%。集團的股價自去年9月9日至今年2月3日期間，股價錄得7.18%的跌幅，該期間共錄得52.92 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的106.24 億港元，而散戶則錄得53.31 億港元的資金流出，令到大戶對散戶資金流比率為 2 比 -1 (見圖1)，反映出大戶投資者仍然會繼續主導騰訊集團的未來走勢。同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上6.11%；而最低曾經跌至-4.45%，至於2月3日當日則為5.06%，進一步反映動力正在改善。投資者可以在582港元以下水平買入，上望620港元，只要股價未有失守578港元的支持，暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。