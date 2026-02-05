兗礦能源(1171)：煤炭市場的領跑者的業務擴展與盈利潛力｜彭偉新

兗礦能源的業務主要集中在煤炭的開採及銷售，並包括煤炭的精選和加工。集團致力於提供高品質的熱煤和冶金煤，滿足國內外市場對煤炭的需求。隨著中國經濟的增長及能源需求的上升，該公司的業務也隨之擴展，並且不斷提升產能以及優化成本結構，以增強競爭力。集團在煤炭業務方面，擁有豐富資源，截至2024年底，可採儲量達60.05億噸，預計2025年商品煤產量突破1.8億噸，未來通過陝蒙、新疆及甘肅區域新建和擴產項目，新增約7000萬噸/年產能，受益於優質煤質和地理優勢，提升市場競爭力。另外，化工業務則強調技術領先，計劃投產榮信化工80萬噸烯烴及魯南化工6萬噸聚甲醛項目，躍升國內聚甲醛產能首位，並推進新疆能化80萬噸烯烴等，目標化工品年產量超2000萬噸，其中高端化工品佔比逾70%。



市場預期集團2025年全年收入達到1,292億元人民幣，至於2026年及2027年則分別升上1,334億元人民幣及1,361億元人民幣，按年分別上升3.3%及2.0%。至於每股盈利方面，2025年至2027年的每股盈利分別為0.92元人民幣、1.11元人民幣及1.19元人民幣，以現價計算，預期市盈率分別為9.5倍、7.8倍及7.3倍。估值較同業的市盈率平均值12.3倍為低，至於利潤率方面為7.86%，而過去12個月的營運毛利率則為12.99%，另外，過去12個月的資產回報率為2.88%，而過去12個月的股本回報率為10.23%。兗礦能源過去5年的派息比率平均值為 63% 63%，而集團上個財年已派發 0.72 元人民幣的追蹤年股息，相等於6.3 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.79 元人民幣，相等於7.0厘的預測股息率，息率非常吸引。

兗礦能源(01171)於去年9月10日至今年2月4日期間的資金流狀況。（圖１）

兗礦能源上個交易日以 12.44 港元收市，全日上升1.19 港元或 10..58% 10..58%。集團過去5年的平均Beta值為 0.44，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 12.44 港元，而最低位則曾見7.28港元，以現價 12.44 港元計，兗礦能源的股價較50 天線高出 18.77%，另外，現價亦較200 天線高出 28.23%，股價走勢強勁，雖然或會引發短期作出回調，但整個上升走勢相信未結束。另外，自去年9月10日至今年2月4日期間，股價錄得30.7%的升幅，而該期間共錄得26.54億港元的資金流入，當中大戶佔大部份，佔其中的24.29 億港元，而散戶則佔當中的2.28億港元。大戶對散戶資金流比率為 10.7 比 1 (見圖1)，顯示出大戶投資者完全是主導整個升浪。而且，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上20.58%後而最低曾經跌至-14.92%，其後已成功由仛位反彈，並於2月4日當日已升返14.33%，由於大戶資金動力強勁，或繼續見股價繼續由大戶投資者支持而進一步向好。

兗礦能源的股價在過去一年呈現穩步上揚態勢，到去年底觸及9.51港元的階段低點後，開始逐步築底回升。雖然期間曾回落並失守50天線，但9天RSI指標始終維持在30之上，避免了過度超賣的情況，顯示動能尚無顯著衰退。隨後，伴隨著大市環境改善，股價成功站上20天線，並持續向上推進，直至接近去年11月的11.92港元高位。最近交易日內，股價以大陽燭形態衝破11.92港元關口，9天RSI指標同步越過70區間，MACD線亦展現出差距擴大的多頭訊號，伴隨成交量明顯放大，強化了上漲動能。目前已確認超越去年11月高點，若依據先前調整幅度並應用黃金比率1.618倍推算，未來潛在上望目標位於13.40港元。建議投資者可在股價回調至12.00港元附近布局進場，若不幸下破11.20港元，則宜及時設定止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。