內銀股有望成資金避險對象　建設銀行料可破位向上｜許繹彬

港股踏入2026年後，首月走勢可謂「高歌猛進」，曾在期指結算日一度衝上28056點的四年半新高，整個1月累計升幅達1,757點。此時國際投行一致唱好，更預期短期內升穿30000點，令不少投資港股的股民笑逐顏開，持貨待漲，卻忽略了調整風險，豈料港股再次應驗坊間俗語：「全城睇好，便需走佬」的魔咒。



進入2月份，首個交易日即出師不利，大幅調整。美國總統特朗普為全球金融市場再次投下「手榴彈」：他一意孤行提名一向鷹派的Kevin Warsh（沃什）出任下任聯儲局主席，若參議院順利通過，預計今年5月Warsh將正式接掌聯儲局。

Warsh向來主張大幅縮減聯儲局資產負債表規模，雖然近期立場稍轉鴿派，但歷史上仍以鷹派貨幣政策著稱。此任命出乎市場意料，投資者紛紛拋售價格處於高位的資產，股票、虛擬貨幣、黃金與白銀無一倖免。

黃金價格更如坐過山車，上周投行紛紛看好，預期見6,000美元只是時間問題，現貨金價1月28日一度升穿5,400美元關口，但本周一（2月2日）受壞消息及芝商所（CME）緊急大幅調高貴金屬保證金影響，平倉及斬倉盤湧現，金價瞬間失守4,500美元，低見4,404美元。其他資源類產品同樣災難式下跌，爆倉連鎖效應拖累全球市場，連上周曾衝破28000點的恒生指數亦借勢急挫。跌勢之猛，將港股辛苦攻上的27000點、10天線（約27,085點）及20天線（約26854點）全部失守，大市氣勢盡失。

本周二（2月23日）金銀價格大跌後迅速回穩，現貨黃金一度重返5,000美元以上，帶動亞洲主要股市反彈：日經指數升3.92%報54720點，南韓綜合指數報5288點，台灣加權指數收報32195點升571點。但港股未能跟隨，反而以「屋漏偏逢連夜雨」形容更為貼切。原來內地周日公告，指流動上網、短訊及寬頻業務的增值稅稅率自2026年1月1日起由6%調升至9%，消息一出，相關電訊股周一（2月2日）齊齊重挫，但當日適逢港股深度調整，投資者未太留意。直至周二市場再傳內地擬向科網業務調高增值稅，科網股即割喉式急挫，股民全部「要錢唔要貨」。當中股王騰訊（0700）跌勢最為慘烈，穩守多時的600元大關瞬間失守，550元岌岌可危。除騰訊外，阿里巴巴（9988）、快手（1024）等重磅科技股亦作深度調整，因此恒指非但未見反彈，反而越跌越深，26,500點亦不保，成交更達3,478億元。本周首兩個交易日累跌1,193點，幾乎抹去1月所有升幅。

筆者認為，港股由盛轉衰來得突然，本周初急挫確令投資者措手不及。即使昨日（2月4日）曾反彈，但力度遠遜於日韓台股市。除國際資源價格急挫拖累全球外，因內地增值稅調整而引發的連鎖恐慌，亦已嚴重困擾中港投資情緒。即使《新華社》引述指消息純屬謠傳，港股仍難擺脫弱勢，僅輕微反彈，未能重返27000點以上。加上農曆年假將至，內地迎來長達9天的假期，為求穩陣，北水由淨流入轉為淨流出，屬正常現象。預期長假前港股走勢反覆，成交減少，忽上忽落情況或頻現。建議投資者保持冷靜，持盈保泰為上策。目前只能盼望恒指企穩26400至26500點防守區，上望27000至27200點水平。若市況反覆或偏靜，高息股、內銀或內險股有望發揮避險作用。當中，內險股於昨日市況反覆之時已先聲奪人，建議投資者可留意建設銀行（0939），相信將有力再向52周高位或更高水平推進。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

