彭博︰內地神秘富豪押中3億美元白銀淡倉　因銀價暴瀉賬賺22億元

踏入2026年，白銀價格相當波動，先升穿每盎司120美元，創下新高，近期卻持續向下，並且已跌穿70美元關口，即高位累計跌幅超過40%。在這一波大跌市期間，有內地神秘富豪憑著持有巨額白銀淡倉而獲利。據《彭博》報道，邊錫明目前持有約3億美元白銀淡倉，因為銀價暴跌，賬面錄得2.88億美元（約22.5億元）利潤。



報道指出邊錫明為人行事低調，大部份時間於地中海直布羅陀居住。自2022年初以來，他已透過上海期貨交易所的黃金合約，獲利30億美元。

銀價近期接連下跌，最近已跌穿70美元。（Getty Images）

根據《彭博》對交易所數據分析及消息人士透露，邊鍚明目前在上海期交所建立的白銀空倉規模達到450噸或3萬張合約。近期白銀價格走勢波動，邊錫明已在銀價上揚時平掉部份淡倉，以減少虧損；當銀價逆轉向下，為邊錫明帶來賬面利潤20億元人民幣。

據交易所數據顯示，邊錫明在1月最後一周，透過其經紀公司中財貨貨增加白銀淡倉。數據顯示，於1月28日，中財期貨的白銀淡倉規模增至1.8萬手。當上海市場銀價於1月30日創下歷史新高時，淡倉規模進一步增至2.8萬手。

報道指出，邊錫明及中財期貨未有回應。