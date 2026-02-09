星展稱港商業房地產市場續尋底　未來兩年仍臨壓力

本港商業房地產市場承壓，星展北亞主管及星展香港行政總裁龐華毅表示，香港寫字樓及零售商業房地產市場仍在尋底，料未來一﹑兩年香港的寫字樓和零售地產市場仍面臨壓力。



他說雖然市場仍有一些交易，但交易都是以折扣價成交。隨著新盤不斷湧入，寫字樓庫未持續承壓。但樂觀而言，若價格合適，潛在買家合對寫字樓空間感興趣。

港房地產業務佔敞口27%

星展香港董事總經理兼財務總監陳立珊表示，該行現時對本港房地產敝口約27%，相關敝口為實力雄厚的發展商，大部份為藍籌企業，或是投資級別的地產商。即使不是投資級別，大部分都屬抵押貸款（secured），信貸風險管理審慎，將密切關注外圍因素影響，因應環境積極作充足準備。

她說，暫時不會減持香港商業房地產相關敞口，會做一線（top-tier）地產商客戶。目前該行在香港商業房地產的不良貸款率為不顯著（insignificant）。

料住宅樓市按揭業務錄個位數增長

不過，住宅按揭方面則較為樂觀。龐華毅表示，不僅在一手市場，而且在二手市場也出現了反彈。他預計，2026年住宅樓市會錄個位數增長。目前該行在本港住宅按揭敞口約5%。

另一方面，星展香港去年撥備增加一倍至17.82億元。龐華毅指出原因之一是該行一個內地房地產民企客戶降級 ，相關的撥備可能是該行最後一項內地房地產民企風險敞口，預計不會有其他重大風險敞口撥備，料今年撥備會比去年少。

他解釋，該民企貸款未達不良，但該行主觀上決定降低評級，因為內地房地產銷售額下降，住宅和二手市場仍然非常疲弱，去年中國一手房銷售額下降了約45%，綜合因素，故決定採取保守策略。目前該行對內地房地產風險敞口為7%，已從4年前12%減低，目前房地產民企貸款敝口不到10億港元，敞口可控。

預料未來數年中小企仍面臨挑戰

談及本港中小企營商環境，龐華毅指出過去三、四年些破產案例急增，預計本港中小企仍面臨挑戰，需要幾年時間才能找到平衡點。由於經濟挑戰，信用卡和無擔保貸款破產個案在過去兩年顯著上升，而且由於餐飲業受壓，零售產業也面臨壓力。雖然來港遊客數量增加，但人均消費卻有所下降，故此仍面臨持續挑戰。

他指出目前香港每月大約有10.8萬名來自內地旅客，卻有30萬名香港人離開香港，北上消費及外遊趨勢，對香港的中小企公司具挑戰。期望未來幾年遊客人均消費水平能夠提高之餘，本地居民亦增加在本土消費，為就業和中小企業創造更有利的生存環境。