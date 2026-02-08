猶太裔、外父勁猛料　侵侵捧世侄掌舵聯儲局　沃什是披鴿皮的鷹？

美國聯儲局下任主席人選已於1月30日揭盅。美國總統特朗普於當日上午，在社交媒體發出帖文，宣布計劃提名聯儲局前理事沃什，出任新一任聯儲局主席。若參議院最終經過表決通過有關提名，沃什便會在今年5月中左右，接替鮑威爾成為聯儲局掌舵人，肩負起制訂未來美國貨幣政策的重任。由於外界認為沃什取態較為鷹派，因此沃什有機會接任聯儲局主席消息，從1月29日傳出後，掀起金融市場新一輪震盪。今次金融市場的震央，正是近期投資者大肆追逐的貴金屬市場。在1月30日，不論是黃金或是白銀，均出現斷崖式下跌，白銀價格一度下瀉逾30%，最終跌幅達到26%；至於金價跌幅接近9%，創下40年來最大單日跌幅。



當然貴金屬市場，出現如此瘋狂的調整，絕非單一因素可以解釋。因為近期芝加哥商品交易所，連番提高黃金等貴金屬產品期貨合約按金，以及地緣政治局勢最新變化，同樣影響投資者信心及風險胃納，繼而帶來市場波動。但是沃什這位，被視為鷹派的潛在接班人，獲特朗普提名的消息，成為觸發當日貴金屬市場，爆發一場完美風暴的最佳藉口。可以說，沃什成為貴金屬市場大跌市的代罪羔羊。

2025年5月9日，美國加州，圖為沃什在史丹福大學發表講話。（Reuters）

沃什獲提名是爆冷？

沃什獲特朗普提名，是否爆出一個小小的冷門？因為從去年下半年起，白宮國家經濟委員會主任哈塞特，被外界視為熱門人選。一方面哈塞特對外展現出，其本人對息口走勢抱持較鴿派立場；另一方面哈塞特亦獲得其老闆﹑即特朗普多次公開讚揚。因此外界當時的看法，就是哈塞特接任主席的可能性極高。甚至曾經有事件預測平台，顯示哈塞特獲提名的機會率高達85%。不過其後發生多宗事件，讓外界質疑哈塞特是否為合適人選。

對於市場人士而言，能否讓聯儲局保持獨立性，遠較對利率決策，是採取鷹派或鴿派立場重要。可是特朗普自再次擔任總統後，就減息問題上多次對聯儲局主席鮑威爾作出批評，甚至施壓。特別是鮑威爾因為就聯儲局翻新工程，在參議院聽證會作供一事，被司法部調查。聯儲局亦接獲傳票。外界對這宗史無前例的事件感到嘩然，讓外界對新一任主席，如何可以抵禦來自行政機關的壓力，變得更加迫切。因此希望有一位能，與特朗普保持一定距離的人物執掌聯儲局。

美國總統特朗普日前宣布提名決什成為下任聯儲局主席。（GettyImages）

由於哈塞特與特朗普之間關係，一直過從甚密，促使外界對哈塞特能否讓聯儲局保持獨立性產生疑慮，最終讓哈塞特在這場「聯儲局跑馬仔」中，由大幅領先變成落後。在正式公布提名前夕，特朗普向外表示，哈塞特將會留任現有職位，等於宣布要讓哈塞特退出這場爭奪戰。

其實由一開始，特朗普已表明聯儲局主席一職，是由兩名Kevin﹑即哈塞特（Kevin Hassett）與沃什（Kevin Warsh）競逐。所以沃什最終獲得提名，也不算是「爆大冷」，最多只能說是由次熱門人物勝出。特朗普於帖文上，對沃什讚譽有加，認為對方有可能成為歷來最佳聯儲局主席。同時又指出其本人與沃什早已認識，因此沃什其實也是特朗普的心水之選。

沃什是利率鷹派或鴿派？

雖然外界對沃什的提名，多給予正面評價，當中包括美國參議院議員蒂利斯。蒂利斯本人甚至表示，向特朗普指出沃什是相當理想人選，可是不代表沃什的提名，可以順利在參議院獲得通過。因為共和黨籍的蒂利斯已明言，在針對鮑威爾的調查解決前，會就聯儲局新主席提名作出反對。由於目前共和黨在參議院銀行委員會內，只有13名委員，而民主黨籍委員為11名。假設民主黨委員不倒戈，而作為委員之一的蒂利斯表示反對，當表決時會變成12票比12票，將可以阻止該提名提交至全體會議表決。

參議員蒂利斯表示，向特朗普指出沃什是相當理想人選。（Getty Images）

甚至有分析師指出，在最悲觀情景下，美國政府繼續對鮑威爾調查，蒂利斯在鮑威爾任期結束後繼續反對沃什的提名，引致一個混亂及不明朗局面。

如何化解有關政治矛盾，為一眾政治家的責任。已有分析師預測，特朗普會再次退讓，但其本人需要有一個體面方式，結束對鮑威爾的調查。

不過從蒂利斯的言論，已反映出外界對沃什的評價不低。瑞士百達於報告內指出﹛特朗普選擇一名市場認受性高，以及被視正統派的候選人，有助紓緩外界對聯儲局可能遭政治化的憂慮。

1月12日，工人在正在施工的聯儲局大樓外走過。（Reuters）

景順的報告則指出，沃什的政策背景，以及曾在聯儲局工作的經驗，有助維持央行的獨立性及金融體系的穩定。

市場人士認為特朗普選擇沃什，有助鞏固外界對聯儲局日後維持獨立性的信心。那麼這位曾在摩根士丹利任職併購及資本市場業務的高層﹑以及在喬治布殊出任總統期間，擔任高級經濟顧問的聯儲局前理事，在利率決策上是一名鷹派或是鴿派？

沃什是歷來最年輕理事

在嘗試回答此問題前，不如先看看以往沃什在聯儲局的工作表現。在20年前，即2006年，當時35歲的沃什獲委任為聯儲局理事，是歷來最年輕的理事。美國在2008年9月，爆發由次級按揭事件引發的金融危機。聯儲局為應付今次危機採取大幅減息，以及入市買入債券的方式，為市場注入巨額資金，這種量化寬鬆方式，被視為拯救環球金融市場，最重要的舉措。沃什本人在當年年底，與其他同僚一同贊成將利率，降至接近零水平。不過在同年5月，即金融危機爆發前夕，他對息率走勢卻另有看法。由於在之前的8個月，聯儲局已經累計減息3厘，他擔心若果再次減息或會引發通脹，因為對通脹的憂慮，所以當時沃什對聯儲局採取量化寬鬆措施，抱持質疑態度。於2009年秋天便指出，要收回部份特殊措施。當聯儲局在2010年再次買債時，沃什更表示反對，最終至2011年初時，便辭任聯儲局理事。因此，外界視沃什為一名鷹派。

可是近年沃什對於息口的立場，已有明顯轉變。在去年下半年時，已指出聯儲局要減息，反映出其取態已是偏鴿，不過要簡單去區分沃什，是鷹派或是鴿派也非易事。因為他一直要求聯儲局，要縮減資產負債表，將部份游資從市場收回，以壓抑通脹，繼而製造出減息空間，並希望資金可以再投放在實體經濟，這套被稱為「實用的貨幣主義」，正是沃什批評聯儲局，長期採用寬鬆政策基礎上提出的獨特方案，目的是希望，可以回應來自白宮的減息要求，以及市場對通脹的憂慮。或許沃什是一名實用主義者，而非單純的鷹派或是鴿派。

美國股市（Getty images）

不過，這套看似能夠同時滿足市場，以及白宮的理論，卻遭到紐約聯儲銀行前總裁杜德利批評，認為是「如童話般不切實際」，又指出在目前銀行體系下，聯儲局縮減資產負債表，對金融條件影響有限，難以置換出顯著的減息空間。他同時指出激進地縮減資產負債表，或會擾亂貨幣市場。

另一方面，沃什能否改變，目前市場上出現的沽售美國資產的取態，亦是值得關注的焦點。由於外界對沃什傾向鷹派的立場，觸發美匯指數在1月30日抽升至97以上，並且引致投資者平掉黃金及白銀合約好倉，金價及銀價出現大幅下瀉。高盛前首席經濟學家Gavyn Davies認為，市場人士預期沃什將會採取措施打擊通脹，有助降低美國資產被拋售的風險。Gavyn Davies甚至指出，沃什獲得提名，讓市場鬆一口氣。

沃什上場後，聯儲局的貨幣政策會否出現重大轉變，目前仍屬未知數，因此只能密切關注其將來的一言一行。

三名聯儲局前主席，分別是耶倫（圖左一人）﹑格林斯潘（圖右二）及伯南克 (圖右一)，均有猶太人血統。(Getty Images)

執掌聯儲局後 回歸猶太人任主席傳統？

當日後沃什成為聯儲局主席後，猶太人再次成為聯儲局的掌舵人。聯儲局多名前主席，包括格林斯潘﹑伯南克及暫時唯一一名女主席的耶倫，均擁有猶太血統。而沃什本人也是來自猶太家庭，同時沃什的太太Jane Lauder家世相當顯赫，正是創辦化妝品企業Estee Lauder的家族後人。而Jane Lauder的父親Ronald Lauder不單是共和黨的金主，更是特朗普在大學時代的好友並且是美國收購格陵蘭的提倡者 。

沃什的太太Jane Lauder（圖右二）及岳丈Ronald Lauder（圖左一），是創辦化妝品企業Estee Lauder的Lauder家族成員。（Getty Images）

由於特朗普與沃什在家族層面有聯繫，所以兩人早已認識。在2017年時，特朗普也曾考慮由沃什接掌聯儲局，最終特朗普選擇了鮑威爾，8年後特朗普終於選擇這位世侄，出任全球最重要的央行行長，沃什上任後可否將其理論完全實踐，讓美國經濟處於一個低通脹及穩定增長的時代，值得大家關注。