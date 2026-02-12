港交所有望成馬年利是股｜許繹彬

本月初，全球商品及高風險資產經歷結構性調整，觸發小型股災，投資者驚魂未定。上周五（6日），風險資產突然絕地反彈，黃金、白銀等貴金屬及比特幣均錄得可觀升幅。這波報復式反彈，不僅令一直處於劣勢的美股一洗頹風，道瓊斯工業平均指數更抽升逾1,200點，首次衝破50000點大關，其後越升越有，在香港時間本周三（11日）一度高見50512點，寫下歷史新頁。



美股大幅反彈帶動全球股市集體上揚，亞洲代表日經225指數升幅最為顯著，每日升逾千點已屬等閒。日股急升主因，除跟隨美股外，日本執政黨在眾議院選舉大勝，市場憧憬政局穩定，資金流入股市，指數一度高見57960點歷史高位。另一後起之秀韓國KOSPI指數同樣創歷史新高，直逼5400點水平。



港股升勢雖不及日韓強勁，距離歷史高位仍有一段距離，但總算有安慰獎：重返27,000點水平，連升三個交易日，累計升706點，企穩27200點以上。不過，「北水」遇高沽貨，結束連續淨流入。下周踏入春節長假，內地股市氣勢雖稍降溫，但上證綜指仍企穩4100點以上。

商品價格波動不容忽視

筆者認為，二月僅過半個月，全球金融市場已「來回地獄又折返人間」。欠缺膽量持股的投資者或在上周已被震走。此次股市急促回吐，相信主要是近年炒得火熱的商品市場突然調整。因此，現階段投資者除要密切留意中美股市變化外，商品價格波動亦不容忽視。

港股方面，農曆春節假期將至，內地股市準備「收爐」，長假前後缺乏北水支持，成交可能進一步萎縮，港股走勢料較反覆。但過往數據顯示，無北水下港股反而較硬淨，不排除出現「乾升」現象，惟此升勢未能作準，建議投資者小注怡情。若憧憬農曆年假後首個交易日紅盤高開，港交所（0388）可視作壓歲股，有望在馬年成為表現不俗的利是股，不妨留意。

