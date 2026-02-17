美股｜三大指數先跌後回升　道指收市漲32點　蘋果漲3.17%

美股周二（2月17日）先跌後回升，道指最多曾跌331點，至收市反升32點；納指最多曾挫1.28%，標指則曾跌0.88%，至收市亦輕微倒升。



圖為2025年11月14日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間2月18日

【05:20】Nvidia升逾1%

道指收市報49,533.19點，升32.26點或0.07%；納指收報22,578.38點，升31.71點或0.14%；標普500指數收報6,843.22點，漲7.05點或0.10%。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）漲3.17%，為升幅最大道指成份股，每股收報263.88美元。Nvidia升1.18%、Amazon漲1.19%；Tesla則跌1.63%。 另外，美光科技（Micron Technology）跌2.89%。

【04:40】美元指數上漲 現貨金價跌逾2%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於97.16，升0.1%。其中，美元兌日圓最新報153.25，則跌0.11%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,878.10美元，跌112.73美元或2.26%。

【04:39】布油跌1.79% Bitcoin現報6.7萬美元

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報62.33美元，跌0.56美元或0.89%。倫敦布蘭特期油收報67.42美元，跌1.23美元或1.79%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報67,674.81美元、24小時內約跌1.2%。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

本港時間2月17日

【22:50】Nvidia微軟同挫逾1%

道指最新報49,410點，跌90點或0.18%；納指最新報22,306點，跌239點或1.06%；標普500指數現報6,794點，跌41點或0.61%。

重磅科技股方面，Tesla跌3.11%、Nvidia跌1.27%、微軟挫1.38%、Amazon跌1.07%。蘋果公司（Apple）則升1.30%。

【22:49】布油跌逾1.5% Bitcoin現報6.68萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶62.47美元，跌0.28元或0.45%；倫敦布蘭特期油每桶報67.55元，跌1.10美元或1.60%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報66,806.14美元、24小時內約跌0.6%。