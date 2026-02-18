道指收市升129點　納指漲0.78%　油價飆逾4%

投資者對人工智能（AI）股價估值過高等憂慮有所緩解，美股周三（2月18日）上揚，道指至收市升129點，納指漲0.78%。 另外，受美俄烏新一輪談判缺乏進展，以及美伊緊張局勢可能升溫影響，當日國際油價急升超過4%。



圖為2025年11月14日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

【05:20】Nvidia升1.63% 美光科技飆5.3%

道指收市報49,662.66點，升129.47點或0.26%；納指收報22,753.63點，升175.25點或0.78%；標普500指數收報6,881.31點，漲38.09點或0.56%。

重磅科技股方面，Nvidia升1.63%、Amazon漲1.81%，蘋果公司（Apple）亦漲0.18%。另外，美光科技（Micron Technology）飆5.30%。

【05:05】中概股指數收跌0.04%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.04%。其中，阿里巴巴ADR漲0.23%。

2023年5月25日，中國上海，圖為美光科技公司（Micron Technology）在當地的辦公室。（Reuters）

【04:35】美元指數上漲 現貨金價漲逾2%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於97.70，升0.56%。其中，美元兌日圓最新報154.80，升0.91%。

金價造好。現貨黃金每盎司最新報4,981.13美元，升103.73美元或2.13%。

【04:34】油價飆逾4% Bitcoin現報6.6萬美元

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報65.19美元，升2.86美元或4.59%。倫敦布蘭特期油收報70.35美元，升2.93美元或4.35%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報66,416.62美元、24小時內約跌2%。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

本港時間2月19日

【22:52】Nvidia漲近2%

道指最新報49,643點，升110點或0.22%；納指最新報22,645點，漲67點或0.30%；標普500指數現報6,857點，升14點或0.21%。

重磅科技股方面，Nvidia升1.89%、Amazon漲1.33%；蘋果公司（Apple）則跌0.27%。

【22:48】油價升逾3% Bitcoin現報6.7萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶64.19美元，升1.93元或3.10%；倫敦布蘭特期油每桶報69.50元，漲2.08美元或3.09%3.09%。