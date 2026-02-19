國際投資者加碼　美財政部指去年外資淨買入美國資產1.55萬億美元

自去年起，去美元化成為投資市場上其中一個主題。不過據《彭博》最新報，在股票和美國國債需求的引領下，海外投資者於2025年加速買入美國金融資產，用數字有力駁斥了近期市場上日漸盛行的「去美化」一說。



美國財政部於周三（18日）公佈的數據顯示，海外投資者去年淨買入1.55萬億美元的該國長期金融資產，此前一年的淨購入金額為1.18萬億美元。其中，美股吸引到6,585億美元，4,427億美元則流入了美國國債和國庫券。

2026年2月13日，美國北卡羅萊納州，總統特朗普（Donald Trump）在布拉格堡（Fort Bragg）軍事基地發表講話。（Reuters）

特朗普政策影響投資者對美元資產信心

不管在經濟、地緣政治和國家安全等問題上，總統特朗普都動輒以大幅提高關稅相威脅，也由此引發了海外投資者可能放棄美國市場和美元的擔憂。他就格陵蘭向丹麥施壓後，一家丹麥退休基金上個月表態要關閉其美債倉位。歐洲最大的養老基金、荷蘭的Stichting Pensioenfonds ABP也在去年大幅縮減了相關敞口。

但美國財政部長貝森特經常反駁「去美化」言論，反指特朗普政府的經濟政策提升了美國作為全球資本「頭號目的地」的地位。

Monex Inc.的外匯交易員Andrew Hazlett說﹕「的確，近來地緣政治局勢不穩定，而沽售美元的交易也因此很有市場」 ，但他亦指出美國國債在主權債持倉中佔很大比例，並表示﹕「我看不出這種情況會有什麼改變。」

美國財政部最新公布顯示，去年外資淨增持1.55萬億美元資產。﹙路透社﹚

專家指美元貶值吸引投資者買美債

去年美元貶值甚至可能促使一些海外基金經理大量買入美國證券。紐約梅隆銀行高級宏觀策略師Geoff Yu本月早些時候表示，這就是去年4月特朗普宣布「解放日」關稅引發市場劇烈波動後發生的情況。

美國財政部的數據顯示，去年許多海外基金願意增持美國資產。除股票和國債外，去年他們淨買入的公司債券多達3,278億美元。

從區域來看，歐洲佔長期金融資產（定義為一年以上期限）吸金總量的8,728億美元。開曼群島淨購入2,772億美元，日本淨購入560億美元，加拿大則淨買入844億美元。

財政部提醒，確定最終所有權的來源可能頗具挑戰性。一些最大的淨買入交易來自以稅收優惠著稱的地區，例如開曼群島和根西島，以及在全球金融領域扮演托管角色的國家，包括英國和比利時。

中國是美國長期金融資產的突出淨賣家，金額高達2,086億美元。截至去年底，該國持有的美國國債為6,835億美元，為2008年以來的最低水平。

知情人士不久前向《彭博》新聞透露，中國監管部門建議銀行控制美國國債的購買，並讓部分美債敞口較高的銀行削減持倉。