財政預算案2026｜稅務學會建議擴闊稅基　可研究消費及增值稅

新一份《財政預算案》快將出爐，香港稅務學會建議政府，應着重於研究擴闊稅基及對香港現行稅制進行全面檢討。學會表示，狹窄的稅基長期以來都是香港現行稅制的一個顯著特徵，由於稅基狹窄和政府收入受無法控制的外圍經濟波動所影響，政府收入並不穩定，而隨人口老化，市民對公共房屋、教育、醫療和社會福利等各方面的需求不斷增長，使政府收入不穩定的問題更令人關注。



現行稅制未考慮新型經濟

學會建議全面檢視香港現行稅制及政府稅收結構，並從長遠財政可持續性的角度出發，審慎考慮平衡不同稅收來源，包括直接稅及間接稅，並進行全面研究及公眾諮詢，以探討擴闊香港稅基的可行方案，當中包括但不限於研究在香港引入間接稅的可能。

學會稅務政策委員會主席曾詠雅表示，間接稅有很多種，全球多地較普遍是徵收消費稅及增值稅，建議政府應考慮將此兩個稅項為研究方向。不少國家或地區在徵收此類新稅項時，均會有寛減，很多方向可以調節。

倡優化免稅額、印花稅及醫療相關開支薪俸稅扣除

學會會長石詠文表示，明白市民對審視稅制或具有消極性動機，但現行稅制未包括一些新型經濟，如數碼化商業活動等，故在擴闊稅基同時，都要檢討現行稅制是否行之有效，因此學會認為這是積極性的行為。學會理事會成員黃幹淘補充，開徵新稅多數在經濟好的時候展開，但事前政府要做很多研究及配套，現在是好時機去開始。

另外，學會亦建議，提高基本及已婚人士免稅額約10%；有條件豁免650萬元或以下樓價的首次置業印花稅；提高居所貸款利息及住宅租金的扣除上限；優化醫療相關開支薪俸稅扣除；允許分攤供養父母/祖父母/外祖父母免稅額和長者住宿照顧開支扣稅額；放寬有關供養父母/祖父母/外祖父母免稅額「通常居住於香港」的要求等。