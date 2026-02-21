特朗普關稅案敗訴　專家稱東南亞出口商可獲益

美國最高法院對總統特朗普國際緊急經濟權力法（IEEPA）徵收關稅的做法違法，據日本傳媒報道，可能對東南亞出口商來說是「好事」，至少在短期內如此。



報道引述地緣政治風險諮詢公司APCO的經濟安全政策高級主管、特朗普第一任期內的前白宮官員Jon Lang表示，美國存在巨額商品貿易逆差的國家（例如東南亞國家）將成爲「暫時的受益者」。因爲在法院裁決之前，該地區各國的對等關稅範圍從緬甸和老撾的40%到菲律賓、馬來西亞、柬埔寨、印尼和泰國的19%不等，但現在這些將「降至10%」。Jon Lang預計這種情況可能會持續到根據第301條款的關稅程序完成，或者直到根據第232條款調整關稅爲止。美國將在這一臨時窗口期內從這些國家進口更多商品。

2025年4月17日，照片顯示美國總統特朗普的3D列印微型模型、美國國旗和「關稅」字樣。（Reuters）

另一方面，泰媒報道，泰國工業聯合會表示，最高法院作出相關判裁後，特朗普轉而援引《1974年貿易法》的「122條款」，對全球進口商品徵收10%的關稅。該項關稅政策將衝擊泰國包括硬盤驅動器、印刷電路板及集成電路等電子產品的出口，因為泰國是這些產品的主要製造基地。

除了上述產品，汽車及零部件行業將受到嚴重影響，因為新增的10%稅率將疊加在現有的反傾銷稅之上，從而令成本大幅提高。此外，家用電器如冷氣機及雪櫃的出口也將受到打擊，因為美國是其主要市場。作為寶石及珠寶的主要出口國之一，泰國對美國出口量也很大。不過多項漁農業產品獲得豁免。