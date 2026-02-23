香港電動車普及化後半場　聚焦跨境互通、人才培育與循環經濟

香港電動車的發展，已從以往仍在發展的階段，邁進如何完善整體系統的新階段。政府在2026年2月公布的《香港電動車普及化路線圖更新版》重申：目標於2035年或之前停止新登記燃油私家車（包括混合動力車）的方向不變，並以2050年前達到車輛零排放、爭取碳中和作為長線目標。這不只是能源轉型策略，更是香港在可持續城市發展道路上的重要一步。

從數字可見形勢轉變的速度，全港電動車由2021年約2.8萬輛，增至2025年年底約14.9萬輛，四年間增長逾四倍。電動私家車新登記滲透率更已突破70%，即每十輛新登記私家車中有逾七輛是電動車。私家車電動化的主導權已由政府政策過渡到市場動能。此刻，私家車電動化基本已由市場接棒，政府的角色更像「基建規劃師」，專注於完善基礎設施：從充電網絡到維修服務，由電池回收至資訊支援，讓市民由購車到日常使用都更順暢。

《路線圖》亦顯示，香港在電動車基礎設施的規劃上，採取了有別於其他城市的策略方向。相比許多依賴公共充電的國際大城市，香港早於數年前已透過「EV屋苑充電易資助計劃」等政策，促進私人停車位預留充電設施條件。至今，私人樓宇及屋苑已設有約13萬個充電停車位；公共充電樁則增至約16,440支。政府的短期目標是在2027年年中前將全港充電停車位總數提升至約20萬個，當中公共充電樁約2萬支、約2,000支為高速充電樁，整體可支援超過30萬輛電動車。中期則把「高速補能」定位為公共網絡骨幹，到2030年目標設置4,000支高速充電樁，並在2035年進一步提升至約10,000支，以支援更龐大的電動車使用需求。

不過，「全城電動化」的最大挑戰並非私家車，而是商用車。路線圖指出，截至2025年商用電動車的滲透率約19%，當中重型車仍面對多重難關，購置成本高、續航里程有限、充電時間長、載重與營運彈性亦受限制。有鑑於此，政府正採取分層策略推進：對技術較成熟的車種（如專營巴士、的士、輕型客貨車、電單車）積極擴大應用；對暫未達規模化的車種，則以成立工作小組、協助引入更切合本港營運環境的車款、研究放寬最高車輛總重限制，為市場建構更具選擇性與競爭力的環境。

《香港電動車普及化路線圖更新版》正為全港車輛電動化的「後半場」鋪路，聚焦跨境互通、人才培育與循環經濟。政府將推動ChaoJi（超級）充電制式先導計劃，這項中日合作研發的新一代技術旨在實現高功率、高安全性的統一充電接口，為跨境充電作準備。香港亦已於2025年10月與國家能源局簽署協議，推進大灣區充電設施互聯互通，目標在2027年建成示範充電站。電池方面，首座大型電動車電池回收設施預計於2026年上半年在環保園啟用，並將就電動車電池生產者責任計劃的法規安排作準備，並就生產者責任制度展開立法諮詢，為建立完整的綠色產業鏈奠定基礎。

【財經專欄】技經四方．方保僑

