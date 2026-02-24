美股｜道指收市升370點　納指漲1.04%　AMD飆逾8.7%

美股繼前一天大幅下跌後，周二（2月24日）反彈，科技股領漲。道指最多曾漲491點，至收市仍升370點；納指最多曾升268點或1.18%，至收市仍漲1.04%。



2026年2月17日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間2月25日

【05:15】Tesla及蘋果漲逾2% Intel升5.71%

道指收市報49,174.50點，升370.44點或0.76%；納指收報22,863.68點，漲236.41點或1.04%；標普500指數收報6,890.07點，升52.32點或0.77%。

重磅科技股方面，Tesla漲2.39%、蘋果公司（Apple）升2.24%、Amazon漲1.60%、微軟升1.18%，Nvidia亦漲0.68%。

晶片製造商AMD宣布，同意在未來5年內向Meta Platforms出售價值高達600億美元的AI晶片，AMD股價飆8.77%；Meta則微升0.32%。另外，IBM繼前一天跌逾13%後，周二反彈2.70%；甲骨文（Oracle）漲3.40%、Intel升5.71%。

【05:05】中概股指數收漲1.37%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲1.37%。其中，阿里巴巴ADR升0.24%。

圖為2023年2月17日，美國半導體公司AMD 的標誌出現在GPU晶片上。（Reuters）

【04:30】美元指數上升 現貨金價跌逾1%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於97.84，升0.14%。其中，美元兌日圓最新報155.80，升0.75%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報5,166.55美元，跌61.20美元或1.17%。

【04:23】國際油價約跌1% Bitcoin報6.4萬美元

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報65.63美元，跌0.68美元或1.03%。倫敦布蘭特期油收報70.77美元，跌0.72美元或1.01%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報64,494.62美元、24小時內變化不大。

【04:10】恒指夜期收報26,763點 高水173點

恒指夜市期指收報26,763點，升204點，較恒指收市26,590點，高水173點，成交14,468張。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的插圖中展示了加密貨幣比特幣（Bitcoin）。（Reuters）

本港時間2月24日

【22:52】AMD飆逾7%

道指最新報49,211點，升407點或0.83%；納指最新報22,754點，漲127點或0.56%；標普500指數現報6,863點，升25點或0.37%。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）升2.97%、Tesla升0.85%、微軟升0.73%；Nvidia則跌0.82%。另外，晶片製造商AMD宣布，同意在未來5年內向Meta Platforms出售價值高達600億美元的AI晶片，AMD股價飆7.10%；Meta則跌0.51%。

【22:47】油價上揚 Bitcoin現報6.3萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶66.52美元，升0.21元或0.32%；倫敦布蘭特期油每桶報71.40元，漲0.29美元或0.41%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,363.91美元、24小時內跌逾3%。