美股｜道指早段升逾400點　蘋果升近3%

美股繼前一天大幅下跌後，周二（2月24日）早段反彈，道指最新升逾400點。



2026年2月17日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間2月24日

【22:52】AMD飆逾7%

道指最新報49,211點，升407點或0.83%；納指最新報22,754點，漲127點或0.56%；標普500指數現報6,863點，升25點或0.37%。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）升2.97%、Tesla升0.85%、微軟升0.73%；Nvidia則跌0.82%。另外，晶片製造商AMD宣布，同意在未來5年內向Meta Platforms出售價值高達600億美元的AI晶片，AMD股價飆7.10%；Meta則跌0.51%。

【22:47】油價上揚 Bitcoin現報6.3萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶66.52美元，升0.21元或0.32%；倫敦布蘭特期油每桶報71.40元，漲0.29美元或0.41%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,363.91美元、24小時內跌逾3%。