財政預算案2026｜印花稅及利得稅增近500億　經營帳目提前錄盈餘

【財政預算案2026】財政司司長陳茂波將於今日（2月25日）上午11時宣讀新一份財政預算案。疫情期間，政府推出多輪大規模的逆周期措施以撐企業和保就業。這些措施雖然穩住了經濟民生，但亦導致出現數年的財政赤字。去年《財政預算案》提出強化財政整合計劃，通過嚴格控制政府開支增長、適度增加收入及整合政府財政資源，同時加大發債規模，致力將政府財政達致平衡。去年訂下的目標是在2026/2027年度及2028/29度起，分別在經營帳目及綜合帳目達致盈餘。



陳茂波指出過去一年，全力落實財政整合計劃，同時受惠於股票市場表現突出及經濟增長加快，令印花稅及利得稅較原來預算合共增加近500億元，2025/26年度的經營帳目提前恢復盈餘，綜合帳目計及發債淨所得則大致平衡。

料現財年地價收入175億元

陳茂波指出， 受惠於股市交投活躍及經濟增長加快，印花稅收入修訂預算為995億元，較原來預算增加約319億元。利得稅較原來預算增加約168億元，而薪俸稅收入保持平穩，修訂預算分別為2,090億元和970億元，反映香港經濟韌性強勁。然而由於住宅物業市場剛回穩、商業物業市場仍然相對疲弱，令政府地價收入處於低水平，修訂預算為175億元，較原來預算減少35億元。

陳茂波指出，2025/26年度政府經營帳目將由原來預算約30億元的赤字，轉為錄得513代元盈餘。非經營帳目則由於地價收入處於低水平，加上提速推展北都和其他與經濟民生相關的工務工程開支，仍會錄得赤字。計及發行1,550億元政府債券及償還517億元到期款項後，預計綜合帳目將由原來預算約670億元的赤字，轉為錄得29億元盈餘。財政儲備在今年3月底預計為6,572億元。

他指出中期而言，在2026/27年度至2030/31年度期間，經營帳目將持續維持盈餘；非經營帳目則主要因為基建開支處於高水平，每年仍會出現赤字。由於基建項目是投資香港的未來，將適度增加發債以滿足這方面的資金需要。期內，預計財政儲備將逐步增至超過7,000億元。

整體而言，政府財政已有明顯改善。政府一直恪守《基本法》第107條量入為出的原則，致力在經濟周期內維持收支平衡，確保公共財政的韌性和可持續性。

續推進資源效率優化計劃

政府又指出，將按計劃推進「資源效率優化計劃」，在不影響綜援、公共福利金及法定開支的前提下，在2026/27及2027／28兩個年度，每年節省政府經常開支2%，即較2025/26年度分別再節省約78億及156億元的開支。

發債規模上限增至9000億元

陳茂波又指出，政府自2019年起發行綠色債券，並在2024年起推出基礎建設債券。發債所得資金既能投資於基建項目，亦能促進本地債券市場多元發展。因應政府會加快推進北都建設和其他與經濟民生相關的工務工程，計劃把兩個債券計劃的合共借款上限，由去年公布的7,000億元提升至9,000億元。未來5年，將每年發行約1,600億元至2,200億元的債券，其中約一半用於為近年發出的短期債務再融資。日後將發行更多較長期的債券，讓現金流年期與工程項目的資金需要更匹配。在中期財政預測期內，政府債務與本地生產總值的比率將由14.4%升至19.9%，遠低於大部分先進經濟體，屬於非常穩健的水平。我再次強調，政府發債所得資金只會用在基建投資，不會用於政府經常開支。

他指出2026/27年度經常開支將增加4.8%至5,997億元元，其中民生相關政策範疇包括醫療衞生、社會福利和教育的投放仍然龐大，合共達3,571億元，佔經常開支近60%。非經常開支將增加36.9至405億元。

他預期2026/27度的整體收入預計為7,652億元。入息及利得稅預計為3,212億元，較2025/26年度修訂預算上升22億元。以2026/27年度的賣地計劃和土地供應目標為依據，地價收入預算為180億元，較2025/26年度修訂預算上升5億元。印花稅收入預算約為1,010億元，較2025/26年度修訂預算上升1.5%。他預期2026/27年度經營帳目預計有約119億元盈餘，非經營帳目預計有約901億元赤字。計及政府債券發行額約1,600億元及償還約597億元款項後，年度綜合盈餘預計為210億元，財政儲備將上升至6,793億元。

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼

