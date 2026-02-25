美股｜市場觀望Nvidia業績　道指早段升逾200點　納指漲1%

市場繼續關注人工智能（AI）技術風險，以及Nvidia將在收盤後公布業績。美股周三（2月25日）早段造好，道指漲逾200點，納指升逾1%。

圖為2025年12月1日，美國交易員紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間2月25日

【22:51】Nvidia微軟Amazon同漲逾1%

道指最新報49,390點，升216點或0.44%；納指最新報23,124點，漲261點或1.14%；標普500指數現報6,935點，升45點或0.66%。

重磅科技股方面，微軟升1.85%、Nvidia升1.30%、Amazon漲1.03%、蘋果公司（Apple）升0.50%。

【22:44】油價微跌　 Bitcoin現報6.6萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶65.47美元，跌0.16元或0.24%；倫敦布蘭特期油每桶報70.56美元，跌0.02美元或0.03%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報66,269.0美元、24小時內升逾4%。

2025年11月6日，美國加州聖克拉拉市矽谷（Silicon Valley）的Nvidia大樓。（Getty）
