美股｜市場觀望Nvidia業績 道指早段升逾200點 納指漲1%
撰文：蕭通
市場繼續關注人工智能（AI）技術風險，以及Nvidia將在收盤後公布業績。美股周三（2月25日）早段造好，道指漲逾200點，納指升逾1%。
本港時間2月25日
【22:51】Nvidia微軟Amazon同漲逾1%
道指最新報49,390點，升216點或0.44%；納指最新報23,124點，漲261點或1.14%；標普500指數現報6,935點，升45點或0.66%。
重磅科技股方面，微軟升1.85%、Nvidia升1.30%、Amazon漲1.03%、蘋果公司（Apple）升0.50%。
【22:44】油價微跌 Bitcoin現報6.6萬美元
油價方面，紐約原油期貨現時每桶65.47美元，跌0.16元或0.24%；倫敦布蘭特期油每桶報70.56美元，跌0.02美元或0.03%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報66,269.0美元、24小時內升逾4%。
