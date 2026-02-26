3月市況料較波動　友邦具抵禦能力｜許繹彬

令人興奮的蛇年終於結束，港股在蛇年表現出色，全年累積升幅達32%。回顧歷史，自1970年以來，每逢蛇年恒指多數以跌市收場，被視為最差生肖年，惟剛過去的蛇年卻錄得驚人升幅，打破這個宿命，為馬年注入強心針。統計顯示，過往馬年恒指表現不俗，今次蛇年成績出眾，馬年能否延續升勢、馬運亨通，投資者不妨拭目以待。



馬年港股首日未能紅盤高收

踏入馬年，港股在大年初四（2月20日）首個交易日、內地股市仍休市之際，未能紅盤高開，全日低開低走，收報26,413點，為6年來最差的新春首日表現。當日成交僅1,653億元，為今年1月2日後最少。由於欠缺北水，投資者觀望情緒濃厚、謹慎入市，亦屬正常。正當大家靜待周二（2月24日）內地復市才有進一步策略，誰料戲劇性一幕突然上演。

美國聯邦最高法院上周五（2月20日）歷史性裁定，特朗普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的對等關稅政策違憲非法。裁決公布後，美股温和反彈，但港股周一（2月23日）則報復式急升，恒指開市即升穿26800點，其後升幅擴大，曾抽升742點，高見27156點，直逼27200點水平，最終升668點收市，報27081點，企穩27000點以上，創逾一周高位。當日港股表現跑贏其他亞洲股市，一洗年初四頹風。當中，出口股尤其強勁，惟北水仍未回歸，大市成交僅1,729億元。

27000點對後市走勢具啟示作用

千呼萬喚，2月24日內地長假結束，A股復市，首日不負眾望，上證指數紅盤高收。雖然北水回歸令港股成交回升至2,509億元，全日南向資金淨流入31億元，恒指卻未能延續升浪。而特朗普亦不甘示弱，即時行使特權，宣布向各國徵收15%新關稅，市場更憂慮其可能對伊朗動武以振聲勢，加上Citrini一篇描述人工智能未來的反烏托邦式報告，引發市場對未來就業市場的憂慮，道瓊斯指數於香港時間周二凌晨一度急跌近900點，最終以接近全日低位收市。港股亦受美股拖累，再度低開低走，早段一度回吐逾600點，在科技股「ATMX」騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）、小米（1810）集體下跌拖累下，大市急挫近500點，不僅跌穿27000點大關，連10天線（約26843點）及20天線（26980點）亦齊失守，收市跌至26600點水平以下。昨日（2月25日）雖隨美股反彈175點，但力度不足，仍未能重越10天線。值得一提的是，其他亞洲主要市場如日本、南韓及台灣並未跟隨美股調整，反而在過去兩個交易日急升，並創歷史新高。港股若可於短期內重返27000點，才有望走得更遠。

特朗普對等關稅被裁定違憲，筆者相信他不會就此罷休，必會各出奇謀報復。裁決後他即重施故技，玩弄關稅於股掌之間，向各國加徵15%新稅，未來特朗普或再製造火種，以示不滿。但各國對其行事風格已有心理準備，狂人發難後，對其他主要金融市場影響有限，留在美國的資金或因憂慮其未來奇招摧毀市場，寧願抽離轉投較穩健的亞洲市場。不過，特朗普招數難以捉摸，未來市況料較波動，投資者須小心行事。踏入3月，內地召開兩會，加上多數公司年結，種種不明朗因素下，選股宜審慎防守。保險股向來具防守作用，投資者不妨留意近日走勢穩健的友邦（1299）。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。