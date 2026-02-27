柬埔寨總理︰詐騙毀國家經濟　將徹底清除　稱不知陳志是幕後主腦

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）表示，詐騙集團正摧毀柬埔寨經濟，並使國家聲譽受損，他又駁斥外界指控政府縱容詐騙的說法。洪馬內也談到，今年初在柬埔寨被捕並被引渡回中國的太子集團董事長陳志，表示不知道他是詐騙活動的幕後主使，並指出陳志在包括英國等多個國家都有業務。



陳志「只是一個商人 為經濟做出了貢獻」

洪馬內日前罕有接受外媒法新社訪問時表示，「詐騙網絡，也就是我們所說的黑色經濟，正摧毀我們誠信的經濟，這已讓柬埔寨名聲受損。」他指出，這種情況已損及旅遊觀光及投資，又表示﹕「這就是為什麼我們必須徹底清除這些行為。」

柬埔寨國旗（GettyImages）

根據政府官員說法，柬埔寨政府的打擊行動已導致數千人遭逮捕，柬埔寨領導人過去的一名前顧問最近也已被引渡至中國。

洪馬內承認，網絡犯罪間接促進了一些商業活動，並為柬埔寨創造了就業機會，但他否認柬埔寨從中獲利。他指出，詐騙中心可能會對房地產和一些投資產生一些直接影響，「但大部分收益並沒有流入柬埔寨政府」。他還表示﹕「很多人說柬埔寨的GDP依賴於詐騙。不，我們依靠的是旅遊業、制造業等純粹的經濟活動」。

陳志。（太子集團官網）

詐騙大部分收益並沒有流入柬埔寨政府

洪馬內也談到陳志，表示不知道對方是詐騙活動的幕後主腦，並指出陳志在包括英國在內的許多國家都有業務。

他表示，陳志遭到指控前，在金邊「只是一個商人，為經濟做出了貢獻」，而在得知陳志涉嫌違法行為後，柬埔寨當局立即采取了行動。陳志的柬埔寨國籍被吊銷，因為發現他使用偽造文件獲得了柬埔寨國籍，這使得陳志只剩下中國國籍，柬埔寨當局將其引渡回中國。