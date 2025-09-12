柬埔寨銀行在港設代表處首例　加華銀行望加強兩地經濟聯繫

投資推廣署（投資署）宣布，來自柬埔寨的加華銀行已獲香港金管局批核，成為在香港設立代表辦事處的柬埔寨銀行。標誌着香港與柬埔寨以及整個東南亞國家聯盟（東盟）地區深化經貿合作的重要里程碑。



母公司加華為柬埔寨最大基建及房地產開發商

加華銀行成立於1991年，是加華集團旗下的公司，為個人、企業和公司提供全面的銀行服務，目前在柬埔寨擁有69間分行和430個自助數碼櫃檯，總資產達86億美元，並在老撾設有子公司。

加華集團旗下分為金融和非金融小組，總資產達150億美元，擁有17,500名員工。其金融小組由加華投資控股主導，提供包括銀行、小額信貸、人壽和一般保險、證券和信託在內的多種金融服務；非金融小組則由海外柬華投資公司主導，主要業務涵蓋基礎設施、建築和房地產開發、教育、酒店和醫療服務。該公司成立於2003年，是柬埔寨投資規模和項目數量最大的基礎設施和房地產開發商，其著名項目包括德崇國際機場（鄰近首都金邊的新機場）、鑽石島衛星城、金銀島衛星城、水淨華衛星城和奧林匹亞城市商業地標等。

投資推廣署：將繼續和金管局合作吸引更多銀行

投資推廣署署長劉凱旋表示，歡迎加華銀行在香港設立代表辦事處。香港是東盟企業進入全球市場的首選樞紐，將繼續協助柬埔寨企業於香港擴展業務、善用香港資本市場，並與區內戰略夥伴建立聯繫。香港擁有一流的金融制度和專業服務，可以積極貢獻柬埔寨的經濟發展，同時還能從中獲得豐富的商機。投資推廣署將繼續和金管局合作，吸引更多銀行來港開業，進一步推動香港金融市場的繁榮。

加華銀行主席方僑生表示，在港開設首間代表辦事處，標誌着透過香港擴張業務的重要一步。感謝投資署在過程中提供的支持，包括與香港監管機構舉行會議、提供有關牌照要求和有關資訊，以及與服務提供者建立聯繫。隨着在9月9日啓動位於金邊的新世界級德崇國際機場的營運，將通過代表處以及利用一帶一路倡議的機遇，繼續努力加強柬埔寨與香港之間的經濟聯繫。