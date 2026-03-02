業績低谷已過　新世界發展(0017)或迎來盈利拐點｜彭偉新

新世界發展上周五公佈了2026年的中期業績報告，集團整體表現穩健。雖然總收入及核心經營溢利仍然分別下降50%及17.7%，不過，淨虧損已經按年大幅收窄44%，而且更較2025年下半年的財年，HOH減少62%。再者，拖累半年業績的項目，主要是屬於非現金的撥備及一次性虧損，若果把該等部份撇除，集團經調整淨利潤可以重返正數。



集團面對市場挑戰，收入及溢利無可避免地錄得按年下降。中期總收入83.91億港元，核心經營溢利36.36億港元，而股東應佔虧損37.3億港元，主要受到投資物業重估虧損11.46億港元及發展物業減值21.26億港元所做成。值得留意，截至報告期末，單在香港就有共約190億港元應佔物業合約銷售收入尚未入賬。

按業務分類來說，物業發展是最主要的核心業務，中期總合約銷售額為138億港元，銷售額已超過了全年目標270億港元的一半，當中的103億港元來自香港項目，是自2021年以來表現最佳的一年。至於內地項目則帶來32億元人民幣的合約銷售額，重點目標是消化原有的優質項目存量，其中廣州耀勝尊府首期已經交付、瀋陽悅景新世界繼續為區域銷售額榜首。

集團於去年年底在本港的土地儲備仍然達到695萬平方呎，由於內地及本港的整體經濟環境逐步好轉，相信對下半個財年的物業銷售有進一步的良好影響，而出售項目在未來幾年陸續入伙後，可以強化集團未來幾年的盈利能力。踏入2026年下半年，新世界將推出約1,300個單位的新盤，包括九龍玫瑰街低密度豪宅「滶蘊」、尖沙咀官涌街「瑧玥」及大圍站上蓋柏傲莊3期等，多盤齊發，可把握市場回暖機遇。

至於內地市場方面，新世界發展積極配合「高質量發展」政策，下半年將推出兩個旗艦項目，抓住大灣區科創與城市升級機遇，預計帶來強勁銷售動能。而總建築面積約63萬平方米、提供3,000個單位的深圳新世界188號項目規模宏大，其中首期住宅「瑧悅」將於2026年第二季度銷售。同時，位處南山科創心臟地帶的西麗城市更新項目，預計於2026年第三季度推出，亮點在於科技園區優勢及智慧社區規劃，精準吸引區內高淨值科創人才，推動集團在內地高端物業領域的長期增值。

除了物業銷售外，集團旗下的投資物業之營業額達到26.19億港元，按年增長2.3%，若排除了所作出的調整的話，按年增長更達到5%的增長幅度。主要是透過投資物業租戶組合優化，加上受惠旅遊需求，帶動本港的遊客消費上升接近30%，令到香港商場的整體銷售額上升7%。至於集團的酒店業務及其他業務的營業額分別達到7.48億港元及10.25億港元，雖然這部份的業務佔集團整體營業額的比重較物業銷售所佔的比例為低，但對於正在復原的新世界集團來說，仍然是一非常重要及明顯的轉變。

隨著新世界發展的股價於去年初由低位4.10港元見底回升，並於去年6月成功升破50天線後，股價已持續上升並形成一浪高於一浪的走勢，股價更於今年1月升上自2023年11月以來的最高水平12.45港元，雖然隨即作出回調，不過，股價在跌近9.80港元便開始出現支持，未有跌返50天線水平，而且更再一度升返11.50港元的高位。而今次集團所公佈的2026年財年半年業績令市場刮目相看，雖然市場預期新世界仍然要捱多一年，並要到2027年的財年才有望轉虧為盈，不過，股價總會預期反映前景，因此，相信股價繼續反彈的機率仍然較高，甚至股價更有望重返之前12.45港元的高位，而無獨有偶市場給予新世界發展的最高目標價正好是12.50港元，投資者可以趁股價在回調至10.50港元水平以下買入，短期可以上望12.50港元，只要股價未有失守50天線，可以繼續持有等股價作進一步的上升。

