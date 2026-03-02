伊朗局勢｜駿利亨德森稱油價走勢　反映衝突規模有限　維時短暫

駿利亨德森投資環球多元資產團隊主管Adam Hetts表示，由美國主導的軍事行動推高油價，並再度觸發地緣政治風險升溫。市場目前主要反映衝突規模有限，除非局勢進一步升級並持續拖長，否則對更廣泛投資層面的影響仍大致可控。一如以往，在不確定性升至高位之際，分散投資及維持長線視角最為關鍵。



從投資角度而言，市場首要關注油價所受的影響。伊朗約佔全球原油供應的3%至4%，今次打擊令霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的航運幾乎停止運作，約有全球20%的原油供應需經該海峽運輸。

紐約期油最新報72.64美元，升5.62美元或8.39%，布蘭特期油最新報79.48美元，升6.61美元或9.07%。

駿利亨德森提到，以往相對短暫的衝突，例如2024年4月以色列與伊朗的衝突，以及2025年6月為期12天的戰事。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

若不確定持續將抑制投資者情緒

Adam Hetts表示，若油價續升至80美元，與2025年6月衝突期間的情况相若；若升至90美元，則與2024年4月相若，當時全球市場大致能消化油價上升，因衝突在相對短時間內解決。作為重大衝突的粗略參考，俄羅斯於2022年初入侵烏克蘭，曾令油價在較長一段時間維持於100美元以上，並一度短暫升破120美元。以現時油價水平而言，市場反映的仍是「規模有限、持續時間較短」的衝突情境。

Adam Hetts表示，若不確定性持續，投資者需留意其他關鍵的市場傳導渠道。更廣泛的不確定性會壓抑投資者情緒，從而普遍拖累全球風險資產表現；同時，已發展市場主權債（包括美國國債）及避險貨幣的吸引力或會上升。在不確定性拖長的情况下，油價上升或引發全球通脹憂慮，進而降低美國聯儲局今年稍後減息的可能性（目前市場普遍仍預期今年稍後有機會減息）。

目前不預期衝突升級及拖延

不過，市場動力若要出現上述較大幅度的轉變，通常需要衝突長期升級並持續拖延。就現階段而言，這並非該行的基本情境。投資者需明白，如此規模事件發生後的短期內，新聞標題往往密集且具衝擊性；目前該行亦正面對較高、甚至可能已近峰值的不確定性。

Adam Hetts表示，該行一如以往主張以長線投資角度出發，而非因短期波動而作出反應。這包括維持分散配置的投資組合，並持有優質的避險資產，以應對短期不確定性；同時亦意味保持投資，而非在地緣政治局勢重整及相關風險升溫之際，嘗試捕捉市場時機。相反，該行相信應維持對長期結構性增長趨勢的投資配置，因這些趨勢將繼續塑造全球市場走向。