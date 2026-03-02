伊朗曾兩次嘗試暗殺皆失敗　特朗普：斬首哈梅內伊是先下手為強

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）證實，美國原先鎖定、可能接掌伊朗政權的人選，皆在美以聯合空襲中喪生，他並形容這次攻擊「極為成功」。



特朗普接受美國媒體ABC News訪問時表示：「這次攻擊如此成功，幾乎把大多數候選人都打掉了。現在不會是我們原本設想的人選，因為他們全都死了。第二順位、第三順位都死了。」

圖為 2026年3月1日，美國總統特朗普（Donald Trump）在佛羅里達州西棕櫚灘登上「空軍一號」。（Reuters）

美國有線電視新聞網（CNN）指出，特朗普的說法正值伊朗權力過渡充滿變數之際，長期掌權的伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）在先前空襲中身亡，外界關注德黑蘭將如何完成權力交接，以及伊朗政治體系是否出現權力真空。

特朗普並直接提及哈梅內伊之死：

我在他動手之前就先下手為強。他們試了兩次，好吧，我先把他解決了。

語氣強硬，暗示行動具有先發制人的意味。

此外，特朗普還披露，美國司法部2024年曾曝光一起暗殺陰謀，嫌犯沙克里（Farhad Shakeri）從接獲伊朗命令，監視並暗殺他，而此案發生於總統大選前夕，聯邦檢方已對相關人員提出指控。

伊朗方面，哈梅內伊死後堪稱該國最有權勢的人物之一、伊朗革命衛隊前指揮官拉里賈尼（Ali Larijani），在X發文語氣強硬稱，伊朗「不會與美國進行談判」，並怒轟特朗普「用虛假希望使中東地區陷入混亂」。

川普太好戰？美最新民調：僅1/4美國人支持對伊朗動武

